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Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2) - Son Dakika

Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2)

26.06.2021 20:33
Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2), System.String[]

8 TESİSİN RESMİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ?Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te 55 milyon TL'lik destekle hayata geçirilen 8 projenin toplu açılışı sonrası proje merkezlerini tek tek ziyaret etti.

8 TESİSİN RESMİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

?Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te 55 milyon TL'lik destekle hayata geçirilen 8 projenin toplu açılışı sonrası proje merkezlerini tek tek ziyaret etti. Antepfıstığı lisanslı depo ziyaretinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimci Destek Merkezi'ni ve Tarım Okulu ve Meyve Sebze İşleme Tesisini ziyaret eden Mustafa Varank, girişimcilik merkezinde üretim yapan kadınlar ile sohbet edip çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Varank, lokum üretim atölyesinde gazetecilere lokum ikram etti. Tarım okulunda yetiştirilen domates ve biberleri toplayan Bakan Varank, kadın girişimcilerin yetiştirip kendisine ikram ettiği sebzelerin tadına baktı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ziyaretinde ise Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezini gezen Varank, öğrencilerin buradaki çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Bazı öğrencilere, kariyerlerine destek olmak aracıyla staj imkanı sözü verdi.

Bir öğrencinin hayvan fobisi olanlara karşı geliştirdiği sanal gözlüğü de deneyen Bakan Varank, kentteki model fabrika, ayakkabı test laboratuvarı ve restore edilen Mecidiye Hanı ziyareti öncesinde çarşıdaki esnafı dolaşarak sohbet etti. Toplam 8 farklı proje merkezini tek tek gezip kurdele kesen Bakan Varank ve beraberindekiler, bu merkezlerin resmi açılışlarını gerçekleştirdi.'ÜLKEMİZİN GÜNDEMİNİ YATIRIM, İHRACAT VE İSTİHDAMDA TUTMAYA KARARLIYIZ'

Açılışı gerçekleştirilen merkezlerde kısa konuşmalar yapan Varank, bu tür projelerin hem kente hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını belirterek, ülkenin gündemini ekonomi, istihdam, yatırım ve ihracatta tutmak olduğunu anlatarak, "Bereketli yatırımların resmi açılışlarını gerçekleştirmek için Gaziantep'teyiz. Gaziantep gerçekten üreten bir şehir. Ben bu şehre her geldiğimde çok etkileniyorum. Şehirdeki ekonominin daha katma değerli hale gelmesinin yolu sanayi ile üniversitelerin iş birliğinden geçiyor. Onun en güzel eserlerini burada görüyoruz. Buralar hem Gaziantep'e hem bölgeye hizmet verecek mekanlar olacak. Gençlerimiz buralarda kuluçka merkezlerinde fikirlerini ticarileştirecek. Ülkemizin gündemini yatırım istihdam, üretim ve ihracatta tutmakta kararlıyız. Bunu da Cumhur ittifakı ile birlikte her tarafta yeni Ar-Ge ve tasarım merkezleri kurarak gerçekleştireceğiz" dedi.


Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2)
Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2)
Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2)
Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2)
Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2)
Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2)
Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2)
Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2)
Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2)
Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2)
Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2)
Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2)
Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2)
Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2)
Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2)

Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor (2) - Son Dakika


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