Bakan Varank: "Biz Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji İhraç Eden Bir Ülke Olmasını İstiyoruz.
1 saat önce
-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünden Bugüne AK Sevda Trabzon programında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:49 Kaynak: AA
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