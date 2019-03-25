Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "Biz Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji İhraç Eden Bir Ülke Olmasını İstiyoruz.

Bakan Varank: "Biz Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji İhraç Eden Bir Ülke Olmasını İstiyoruz.

1 saat önce

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünden Bugüne AK Sevda Trabzon programında konuştu.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünden Bugüne AK Sevda Trabzon programında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:49 Kaynak: AA

Trabzon, Mustafa Varank, Güncel
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