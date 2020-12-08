Bakan Varank: "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye 'ye yatırım yapın."

Son Dakika › Ekonomi › Bakan Varank: 'Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın.' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika! Salgın döneminde vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan, kredi ve kart borçlarıyla ilgili uygulamanın süresi uzatıldı

Galatasaray Ahmed Musa'yla devre arası için prensip anlaşmasına vardı

Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı?