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Bakan Varank: "Bu otomobil, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla, mühendislik kararlarıyla...
6 saat önce
Bakan Varank: "Bu otomobil, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla, mühendislik kararlarıyla Türkiye'nin otomobilidir.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:48 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Bu otomobil, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla, mühendislik kararlarıyla Türkiye'nin otomobilidir."
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