Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz (2) - Son Dakika

Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz (2)
09.03.2021 14:13
ESNAFI ZİYARET ETTİSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nin tanıtımının ardından İzmit'te esnafı ziyaret etti.
ESNAFI ZİYARET ETTİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nin tanıtımının ardından İzmit'te esnafı ziyaret etti. Yeni Cuma Camii önünde aracından inen Bakan Varank, Kapanönü Çarşısı'nda bir kuyumcu dükkanına girip esnafla sohbet etti. Yürüyüş Yolu'nda vatandaşları selamlayarak sohbet eden Bakan Varank, daha sonra Leyla Atakan Caddesi'nde bulunan bir taksi durağına girerek taksicilerle sohbet etti.
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