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Bakan Varank: "Bugün ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme yolunda, ülkemizin en...
6 saat önce
Bakan Varank: "Bugün ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme yolunda, ülkemizin en büyük teknoparkı Bilişim Vadisi'ni resmen açıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:44 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Bugün ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme yolunda, ülkemizin en büyük teknoparkı Bilişim Vadisi'ni resmen açıyoruz."
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