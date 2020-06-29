Bakan Varank: "Bundan sonraki hedef, 200 kilometrenin üstüne çıkan Yüksek Hızlı Tren setlerini... - Son Dakika

Bakan Varank: "Bundan sonraki hedef, 200 kilometrenin üstüne çıkan Yüksek Hızlı Tren setlerini...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da, Milli Elektrikli Tren Setinin fabrika testleri töreninde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da, Milli Elektrikli Tren Setinin fabrika testleri töreninde konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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