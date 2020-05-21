Bakan Varank: Bursa yabancı yatırımcıların hedef noktası haline gelebilir - Son Dakika

Bakan Varank: Bursa yabancı yatırımcıların hedef noktası haline gelebilir

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mayıs Ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Bakan Varank: Bursa yabancı yatırımcıların hedef noktası haline gelebilir, System.String[]

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mayıs Ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Yeni normale geçişte, küresel tedarik zincirinin yeniden şekillendiğini söyleyen Bakan Varank, "Bursa, sahip olduğu avantajlarla pek çok yabancı yatırımcının hedef noktası haline gelebilir" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 63 meslek komitesinin temsilcilerinin katıldığı Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı, Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ardından yapıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Bursalı iş insanları, Covid-19 salgınının sanayi ve ticaret hayatına etkilerine ilişkin görüş ve önerilerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a aktardı.

Türkiye'nin salgın sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarılı bir sınav verdiğini kaydeden Bakan Varank, ülkenin sağlık sisteminin böyle bir salgın karşısında ayakta kalmayı başardığını söyledi. Tüm bakanlıklar ve kurumların eşgüdümünde, salgınla ilgili tedbirlerin etkin bir şekilde uygulandığını anlatan Bakan Varank, "Salgın döneminde Türk sanayisi de hem üretim kabiliyetini hem de değişikliklere hızla adapte olma becerisini gösterdi. Gıda, sağlık ekipmanları ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinde arz sıkıntısı yaşamadık. İnşa ettiğimiz Ar-Ge ekosistemi sayesinde, solunum cihazı gibi bu dönemin sembol ve acil ihtiyaçlarından birini yerli imkanlarla üretme atikliği gösterdik" dedi.

TARİHİ FIRSAT

Reel sektörün bu dönemde çalışma isteğini net bir şekilde gözlemlediklerini belirten Varank, "Bakanlık olarak bizler de sanayicilerin elini güçlendirecek politikalara öncelik veriyoruz. Yeni normalin normlarını belirleyen ülkeler arasında yer almak için önümüzde tarihi bir fırsat var. İçinde yaşadığımız bu dönemin kodları güvenli üretim, güvenli ticaret ve güvenli turizm gibi tanımlamalar üzerinden şekillenecek. Bu noktadan hareketle üretim cephesi için kritik bir adım attık ve sağlıklı üretimin kurallarını belirledik. TSE ile birlikte hazırladığımız 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu' ile tüm dünyaya öncülük ediyoruz" diye konuştu.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Yeni normale geçişte küresel tedarik zincirinin yeniden şekillendiğini söyleyen Bakan Varank, bu dönemde dünya ekonomisinde yeni üretim merkezlerinin oluşmaya başlayacağını belirtti. Ekonomideki ağırlık merkezinin yeniden konumlanmaya başladığını ifade eden Varank, "Çok uluslu şirketler yeni arayışlar içerisinde. Bu noktada ülkemizin önünde çok önemli bir fırsat var. Hatta Bursa sahip olduğu avantajlarla pek çok yabancı yatırımcının hedef noktası haline gelebilir" ifadelerini kullandı.

BURSA MODEL FABRİKA'YA ÖVGÜ

Bakan Varank, bu süreçte firmalara, dijital teknolojilere de yatırım yapmaları tavsiyesinde bulundu. BTSO işbirliğinde Bursa'da hayata geçirdikleri Model Fabrika projesi hakkında bilgiler veren Varank, "Model Fabrika'da firmaların yalın eğitim ve dijital dönüşüm eğitimleri başarıyla devam ediyor. Ayrıca Model Fabrika'nın Bursa sınırlarını aşarak Mersin, Gaziantep, Konya, Eskişehir gibi illerden ziyaretçileri olduğunu da biliyorum. Bu durum sanayimizdeki farkındalığı göstermesi açısından oldukça sevindirici. Geçtiğimiz hafta KOSGEB kanalıyla yeni bir destek açıkladık. Model Fabrika'dan eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ'lerin eğitim hizmeti giderlerinin 70 bin TL'ye kadar kısmını biz karşılayacağız" dedi.

'BURSA SANAYİSİNE ÇOK DAHA FAZLA İŞ DÜŞECEK'

"Türkiye'nin yerli üretim üssü Bursa sanayisine önümüzdeki dönemde çok daha fazla iş düşecek" diyen Bakan Varank, "Bursa bizim açımızdan çok değerli bir şehir. TEKNOSAB'daki altyapı çalışmalarında 1. ve 2. kısmın önemli bir bölümünün tamamlandığını biliyorum. Temmuz, ağustos aylarında inşallah ilk yatırımlar başlayacak. BTSO'nun GUHEM projesini de çok önemsiyoruz. Merkezin açılışını dört gözle bekliyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte GUHEM'in açılışını yapmak istiyoruz. Yerli otomobil konusunda da çalışmalarımız aksamadan devam ediyor. TOGG yakın zamanda temel atma töreni yapmayı hedefliyor. Bakanlık olarak Bursa iş dünyasına her türlü desteği vereceğiz. Salgın sonrasında Türkiye ekonomisi inşallah daha güçlü bir şekilde kaldığı yerden yoluna devam edecek" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE DEĞİŞİMDEN AVANTAJLI ÇIKACAK

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da koronavirüsün hem sağlık alanında hem de ekonomik ve sosyal alanda oluşturduğu tahribata karşı mücadele verdiklerini söyledi. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen sağlık yatırımlarının ne denli önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Başkan Burkay, "Kamu sağlık politikaları güçlü olan ülkeler bu salgından daha güçlü çıkacak. Ülkemizde vaka sayıları her gün daha iyiye gidiyor. Dünya genelinde ticaret, yatırım ve turizmde tercih edilecek, tedarik zincirindeki değişimlerden en avantajlı çıkacak ülke olarak Türkiye öne çıkıyor. Özellikle salgının başladığı Çin'e karşı oluşan algı ülkemizi küresel tedarik zincirinin kilit oyuncularından biri haline getirebilir" dedi.

SANAYİDE ÇARKLAR DÖNMEYE BAŞLADI

Salgın döneminde iş dünyası ile istişare ederek, sektörlerin talep ve beklentilerini TOBB aracılığıyla bakanlıklara ilettiklerini ifade eden Başkan Burkay, "Ülkemizde üretim ve ihracatın merkezi Bursa. Dolayısıyla Bursa'nın nabzı önemli. Sanayide çarkların yeniden dönmesi ve üretimin başlaması gayreti içerisindeyiz. Bu noktada YEKDEM başta olmak üzere OSB'lerdeki enerji maliyetlerinin düşürülmesinde fayda var. Nisan ayının başında 17 OSB'de işler yaklaşık yüzde 20 oranındaydı. Şu anda bu yüzde 50'ye yaklaştı. Bayram sonrası Avrupa ülkelerindeki normalleşme ile Eylül ayına kadar yüzde 70'leri yakalayacağımıza inanıyoruz" dedi.

BTSO olarak bu süreçte kentteki üretimi sağlıklı bir şekilde devam ettirmek amacıyla çalıştıklarını kaydeden Başkan Burkay, "Valiliğimizin koordinasyonunda çalışanlarımız için maske dağıtımı gerçekleştirirken, BUTGEM'de cerrahi maske seri üretimine başladık. Önümüzdeki günlerde ise bakanlığımızın destekleriyle Bursa'da 17 OSB'deki çalışanlarımıza yönelik Covid-19 testlerini yapmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK İLE GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a salgın sürecindeki destekleri için teşekkür eden Başkan Burkay, şöyle konuştu:

"BTSO olarak ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda projeler yapıyoruz. Bu projelerin büyük kısmını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştiriyoruz. TEKNOSAB, BUTEKOM, GUHEM ve Model Fabrika projelerimizde, bakanlığımızın çok önemli katkıları bulunuyor. Salgının başlangıcından bu yana da Sayın Bakanımızla sürekli istişare halindeyiz. İlettiğimiz taleplerin birçoğu karşılık buldu. Ülkemizde sanayileşmenin önünü açan ilk şehir olarak bu zor dönemde üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

ELEKTRİK MALİYETLERİ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Bakan Varank, BTSO Meclis Üyesi ve OSB Konseyi Başkanı Ersan Özsoy'un OSB sanayicilerinin üzerindeki YEKDEM ve TEİAŞ İletim Bedeli kaynaklı elektrik faturası yükünün azaltılması gerektiği yönündeki talebine ilişkin ise "Bu konu katıldığımız tüm toplantılarda gündeme geliyor. Enerji Bakanımız ile de konuşuyoruz. YEKDEM konusunda maliyetlere ilişkin yapılan planlamayı göz önünde bulundurduğumuzda şu an için bir inisiyatif alma durumu pek mümkün değil. Ancak iletim bedelinin kurulu güç değil, gerçek tüketim üzerinden alınması yönünde Bakanımızla görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

BTSO Meclis Üyesi Hüseyin Durmaz ise makine sektörünün mücbir sebep kapsamına alınmasını beklediklerini ifade etti. Durmaz ayrıca salgın sonrası know-how transferi açısından Avrupa'da güç kaybeden şirketlerin Türk özel sektörü tarafından devlet destekleriyle satın alınması önerisinde bulundu.

BTSO çatısı altındaki 63 meslek komitesi ve 25 sektör konseyi üyelerinin sorun ve çözüm önerilerini içeren rapor da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunuldu.


Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 01:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: Bursa yabancı yatırımcıların hedef noktası haline gelebilir - Son Dakika Ekonomi

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