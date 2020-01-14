Bakan Varank: "Canlanan büyümeyi orta ve uzun vadeye de yayarak, 2023'e sanayi ve teknolojide söz... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'Canlanan büyümeyi orta ve uzun vadeye de yayarak, 2023'e sanayi ve teknolojide söz... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank: "Canlanan büyümeyi orta ve uzun vadeye de yayarak, 2023'e sanayi ve teknolojide söz...

10 dakika önce

Bakan Varank: "Canlanan büyümeyi orta ve uzun vadeye de yayarak, 2023'e sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceğiz.

Bakan Varank:

Bakan Varank: "Canlanan büyümeyi orta ve uzun vadeye de yayarak, 2023'e sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceğiz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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