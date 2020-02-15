Bakan Varank Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katıldı (Detay) - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi

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İmza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, memleketi Trabzon'da Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı imza törenine katıldı. (4)