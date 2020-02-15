Bakan Varank Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katıldı (Detay) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katıldı (Detay) - Son Dakika

Bakan Varank Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katıldı (Detay)

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Katılımcılardan görüntü İmza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, memleketi Trabzon'da Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı imza törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi

Katılımcılardan görüntü

İmza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, memleketi Trabzon'da Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı imza törenine katıldı. (4)

Bakan Varank Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katıldı (Detay)

Mustafa Varank, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi
Meteoroloji'den 6 bölgeye sağanak yağış uyarısı İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı Bilirkişi tek tek tespit etti! Oslo görüşmelerinin parça parça birleştirilmiş kayıtlardan oluştuğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 18:59:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katıldı (Detay) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]