Bakan Varank, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı İmza Töreni'nde konuştu: (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'yı da etkileyen Elazığ merkezli depreme işaret ederek, "Bölge ekonomisinde durgunluğun önüne geçmek ve üretimde sürekliliği sağlamak için yeni bir adım daha atıyoruz. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'ndan faydalanabilecekler." dedi.

Bakan Varank, bir otelde organize edilen "Cazibe Merkezleri Destekleme Programı İmza Töreni ve Sanayici İş İnsanları ile Buluşma" programında yaptığı konuşmada, geçen hafta 2018 yılına ilişkin Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri verilerinin kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

Bu gösterge setini Birleşmiş Milletlerin oluşturduğuna işaret eden Varank, burada amacın, üye ülkelerde iktisadi ve sosyal kalkınmanın geldiği seviyeyi ölçebilmek, karşılaştırmasını yapabilmek olduğunu belirtti.

Varank, açıklanan verilerin, 2010-2018 yıllarında katedilen mesafeyi çok net bir şekilde ortaya koyduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bakın bu dönemde ülkemizde, göreli yoksulluk oranı yüzde 16,9'dan yüzde 13,9'a inip 3 puan azaldı. İmalat sanayi katma değerinin milli gelirdeki payı yüzde 15'ten yüzde 19'a yükseldi. Ar-Ge harcamaları ilk kez milli gelirden yüzde 1'in üzerinde pay aldı. 5 yaş altındaki çocukların net okullaşma oranı yüzde 67'den yüzde 72'ye yükselirken 5 yaş altı ölüm hızı 2010 yılında bin canlı doğumda 15,5 iken, 2018 yılında 11,4'e indi. Kadınlar sadece istihdama katılmakla kalmadı, aynı zamanda daha fazla yönetici olmaya başladılar. Yöneticilik pozisyonlarındaki kadınların oranı 2012'de yüzde 14,4 iken 2018 yılında yüzde 16,3 oldu. Daha pek çok olumlu göstergeden bahsedebilirim."

Varank, 8 senede aldıkları yolun elbette mutluluk verici olduğunu ancak bununla yetinmek niyetinde olmadıklarını ifade ederek, bugün Trabzon'da imzalanacak projeler gibi pek çok yenilikçi adımı yurdun dört bir yanında hayata geçireceklerini, ülkeyi küresel arenada daha rekabetçi hale getireceklerini söyledi.

İş insanlarına yatırım çağrısı

Varank, Bakanlık olarak 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile yol haritalarını çizdiklerini, kendilerine, iddialı fakat bir o kadar da gerçekçi hedefler koyduklarını dile getirdi.

İş insanlarına seslenen Varank, "Başarıya giden yolu, sizlerle yani reel sektörle birlikte yürüyeceğiz. Sizler yatırım yaptıkça, istihdam oluşturdukça, Türkiye güçlenecek, Türkiye büyüyecek." ifadesini kullandı.

Varank, kaynakları yatırımlara yönlendirmenin aslında şu anda tam zamanı olduğuna işaret ederek, "Finansman maliyetleri düşüyor, ekonomiye olan güven artıyor. Üretim cephesinden güzel haberler birbiri ardına geliyor. Aralık ayı sanayi üretimi piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşerek yüzde 8,6'lık bir artışa imza attı. Endeksin alt bileşenlerinde de güçlü bir performans gördük. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme, bu sene güçlenerek devam edecek. Şundan emin olabilirsiniz; bu koşullar altında yatırım yapan kazanır, büyüyen pastadan hak ettiği payı alır." diye konuştu.

Bu noktada iş insanları daha fazla yatırım yapsın diye yenilikçi politikalar geliştirdiklerine vurgu yapan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'nin bunlardan biri olduğunu aktardı.

Varank, Türkiye'nin stratejik sektörlerde kritik ürünleri kendisinin üretmesini, dışa bağımlılığını minimuma indirmesini, bir sonraki aşamada da bu ürünleri ihraç etmesini istediklerini belirterek, bu işin arka planında çok detaylı teknik analizler yaptıklarını, kabiliyetleri ölçtüklerini, sıçrama yapılabilecek ürünleri belirlediklerini anlattı.

Bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda desteklediklerini, tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkanı getirdiklerini belirten Varank, "İlk çağrıya makine sektöründe çıktık ve yoğun bir taleple karşılaştık. Nisan ayında da inşallah sonuçları açıklayacağız. Yılın ilk ayında kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni başvuruları alacağız. İşte bu aşamada Trabzon'dan ve bölgeden de firmaları görmek istiyoruz. Lütfen çağrılarımızı yakından takip edin ve programın bir parçası olun." dedi.

"Yaklaşık 750 milyon liralık kaynağı harekete geçirecek 2 yeni fon kurduk"

Bakan Varank, bir diğer vizyoner politikalarının da firmalara sundukları sermaye desteği olduğunu ifade ederek, "Bunun için yaklaşık 750 milyon liralık kaynağı harekete geçirecek 2 yeni fon kurduk. Bu fonlar, teknolojiye, sanayiye ve yeniliğe yatırım yapacak. Bu fonlar yatırımlarınıza ortak olup sizi bankalara faiz ödemekten ya da kredi borcuna girmekten kurtaracak. KOBİ'ler, yenilikçi işletmeler ve iş kurmak isteyenler mutlaka bu fırsatı da değerlendirsinler ve Bakanlığımızın çağrılarını takip etsinler." diye konuştu.

Son 7 senede Trabzon'da 2,5 milyar liranın üzerinde sabit yatırımı teşvik ederek, yaklaşık 6 bin vatandaşa yeni iş kapıları açtıklarını bildiren Varank, şunları söyledi:

"Kalkınma Ajansımız Trabzon'da 234 projenin hayata geçmesini sağladı. Burada özellikle Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'ne değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Yatırım Adası, Karadeniz'in inovasyon ve teknoloji üssü olacak. Altyapı hazırlıkları hala devam ediyor. Ajansımız bu projenin etüt çalışmaları, fizibilite, jeolojik raporların hazırlanması ve yönetici şirket kurulumu gibi farklı safhalarında tüm paydaşlarla birlikte özenle çalıştı. Ayrıca bölgenin yurt içi ve yurt dışı tanıtımıyla ilgili lobi faaliyetlerini de ajansımız yürütüyor. Ben de katıldığım tüm yatırımcı toplantılarında, ziyaret ettiğim ülkelerde, fırsatını bulduğum her yerde Yatırım Adası'ndan bahsediyorum. Ümit ediyorum ki 2020 yılı Yatırım Adası'na uğurlu gelecek."

Elazığ ve Malatya'ya müjde

Bakan Varank, Trabzon'dan Elazığ ve Malatya'ya müjde vermek istediğini belirterek şunları kaydetti:

"Deprem felaketinin hemen ardından, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programı'nı uygulamaya almıştık. Bu kapsamda Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören KOBİ'lerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vermeye başladık. Şimdi buna ek olarak bölge ekonomisinde durgunluğun önüne geçmek ve üretimde sürekliliği sağlamak için yeni bir adım daha atıyoruz. İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'ndan faydalanabilecekler. Bu şu anlama geliyor. 50 ve altı çalışanı olan işletmeler, 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50'den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacak."

Bakanlık olarak üretimde sürekliliği sağlamak adına imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Varank, uyguladıkları yenilikçi programların yanında acil destek programlarını da yeri geldiğinde devreye aldıklarını ifade etti.

Bu sene ekonomide yatırımların öncülüğünde bir büyüme olması, bu büyümenin istihdamı artırması ve yapısal temellerin daha da sağlamlaşması adına var güçleriyle çalışacaklarını belirten Varank, "Sizlerle birlikte ülkemizi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız." dedi.

Bakan Varank, daha sonra ilgililerle Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Sözleşmesi'ni imzaladı.

Programa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, bölge illerinin belediye başkanları ile diğer ilgililer katıldı.

(Bitti)