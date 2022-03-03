BAKAN VARANK ÇEKMEKÖY'DE ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

Çekmeköy Belediyesi'nin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği '100. Yıl Marşı Yarışması'nda dereceye girenlere törenle ödülleri verildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ödül töreninde konuşan Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin de Ukrayna'nın haline düşmesini isteyenler hep oldu, hala varlar. Birilerinin aklına uyup, güvenliğimizi tek boyutlu ittifaklara emanet etsek, savunma sanayiinde yerli üretimi öteleyip, ithal ürünlere güvensek, coğrafyamızdaki planlara itiraz etmesek; elbette, Ukrayna ile aynı kaderi paylaşabilirdik. Bugün de Ukrayna'da sığınaklarda doğan bebekler, tren garında en yakın trene binmeye çalışan çocuklar en az Suriye'de, Filistin'de, Afganistan'da yiten canlar, titreyen minik yürekler kadar canımızı acıtıyor. Ama binlerce Suriyeli sığınmacıyı Akdeniz'in soğuk sularında ölüme terekedenler, bugün Ukrayna'da sığınmacı durumuna düşen mazlum Ukraynalılara 'sarı saçlı, mavi gözlü, medeni sığınmacılar' diyerek kucak açıyor. Savaşın ortaya çıkardığı mağduriyetlerde bile ayrımcılık yapan sözde medeni bu zihniyet, 21'inci yüzyılda Avrupa'nın orta çağına rahmet okutuyor. Biz Türkiye olarak, bu iki yüzlü yaklaşımlarla mücadele etmeyi en az işgallerle mücadele etmek kadar önemli görüyoruz diye konuştu.

Ödüllerin verilmesinin ardından Bakan Varank ile yarışmada dereceye girenler hatıra fotoğrafı çektirdi.