Bakan Varank: Çekya ile ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye olarak Çekya'nın belirli alanlardaki birikiminden faydalanmak ve ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye olarak Çekya'nın belirli alanlardaki birikiminden faydalanmak ve ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:09
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