Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: Çekya ile ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz
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Bakan Varank: Çekya ile ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye olarak Çekya'nın belirli alanlardaki birikiminden faydalanmak ve ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz.

Bakan Varank: Çekya ile ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye olarak Çekya'nın belirli alanlardaki birikiminden faydalanmak ve ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz." dedi.

Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:09 
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