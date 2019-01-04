Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" Toplantısında Konuştu

Bakan Varank, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" Toplantısında Konuştu

6 dakika önce

Bakan Varank, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında konuştuANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katıldı.

Bakan Varank, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında konuştu

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Mustafa Varank, Politika
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