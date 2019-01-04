Bakan Varank, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" Toplantısında Konuştu
6 dakika önce
Bakan Varank, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında konuştuANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katıldı.
Bakan Varank, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında konuştu
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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