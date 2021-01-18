Bakan Varank: " Ceyhan, Mersin, Hatay; cari açık verdiğimiz alanlarda yatırım yapılacak bölgeler olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana'da sanayi ve endüstri bölgelerinde incelemelerde bulundu

ADANA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin petrokimya alanında yaklaşık 15 milyar dolar cari açık verdiğini, sadece polipropilende bu açığın 1,5-2 milyar dolar olduğunu belirterek, "Ceyhan, Mersin ve Hatay, cari açık verdiğimiz alanlarda yatırım yapılacak bölgeler olacak. Bu bölgelerde devasa yatırımların önünü açtık. Şimdi artık temellerin atılma zamanları geliyor" dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Varank, Adana'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Adana Valisi Süleyman Elban'ın eşlik ettiği Bakan Varank, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi, EMBA Elektrik Üretim A.Ş. Adana Özel Endüstri Bölgesi ve Ceyhan Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

"Türkiye'nin ilk polipropilen tesisinin temelini bu sene atmak istiyoruz"

Bakan Varank, Adana ziyaretinin ayrıntılarını Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat alanında açıkladı. Adana'da önemli ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getiren Varank, "Ceyhan bölgesi, Türkiye'nin enerji ve petrokimya açısından önemli bir bölgesi. Orada daha önce ilan ettiğimiz Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesinde bir ziyaret gerçekleştirdik, alanda incelemelerde bulunduk. Bir firmamız orada Türkiye'nin ilk polipropilen tesisinin inşaatına başlayacak. Pandemiden dolayı biraz gecikme var. Firmamızla da orada bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah Türkiye'nin ilk polipropilen tesisinin temelini bu sene içerisinde atmak istiyoruz. Firmamıza biraz baskı da yaptık. Tabi pandemi koşullarından uluslararası ilişkilerini sürdürmek biraz zor olabiliyor" diye konuştu.

Ceyhan Endüstri Bölgesinin etrafında özellikle plastik sanayisine dönük yeni organize sanayi bölgeleri ilan ettiklerini anımsatan Varank, önümüzdeki dönemde de ilan edecekleri alanlar olduğunu söyledi. Ceyhan Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını kaydeden Varank, "Türkiye'nin yine en büyük elektrik santrallerinden birisi yine EMBA tarafından orada inşa ediliyor. Burası, Çin Hükümetinin Türkiye'deki ilk doğrudan yatırımı. Bin 320 megawattlık bir santral inşaatı var. Onun da denetlemelerini yaptık. İnşallah o da bu sene sonuna kadar artık üretime geçmek istiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu dönemde devasa yatırımların önünü açtık"

Ceyhan, Mersin ve Hatay'da geleceğe dönük yatırım planlarına işaret eden Varank, "Ceyhan, Mersin ve Hatay, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde özellikle cari açık verdiği alanlarda Türkiye'ye önemli kazanımları getirecek yatırımların yapılacağı bölgeler olacak. Biliyorsunuz petrokimya alanında Türkiye 15 milyar dolara yakın cari açık veriyor. Sadece polipropilende Türkiye'nin verdiği cari açık 1,5-2 milyar doları buluyor. Biz bu dönemde özellikle bu devasa yatırımların önünü açtık. Şimdi artık temellerin atılma zamanları geliyor. Biz de projeleri çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz" dedi.