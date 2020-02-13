Bakan Varank: "CHP Genel Başkanı'nın söyledikleri hezeyandan ibarettir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank: 'CHP Genel Başkanı'nın söyledikleri hezeyandan ibarettir' - Son Dakika

Bakan Varank: "CHP Genel Başkanı'nın söyledikleri hezeyandan ibarettir"

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması) CHP Genel Başkanı'nın söyledikleri hezeyandan ibarettir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlamak tam bir saçmalıktır."

Bakan Varank: CHP Genel Başkanı'nın söyledikleri hezeyandan ibarettir

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:57 Kaynak: AA
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