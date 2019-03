Bakan Varank: "Chp Zihniyeti, Türkiye'nin Muasır Medeniyet Yolculuğu Önünde En Büyük Takozdur"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Maalesef CHP zihniyeti, Türkiye'nin muasır medeniyet yolculuğu önünde en büyük takozdur. Demokrasimizin de, bilimin de, teknolojinin de asıl düşmanı bu zihniyettir" dedi.



Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Bakan Varank, Ferit Melen Havaalanı'nda Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri ve partililer tarafından karşılandı. Buradan İpekyolu ilçesindeki bir tekstil atölyesini ziyaret eden Varank, kadın atölye çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sorunlarını dinledi. Ardından Van Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Peynirciler Çarşısı'nın açılış programına katılan Bakan Varank, iş yerlerini ziyaret etti ve Van'ın yöresel otlu peynirinin tadına baktı.



"Şehirleri şehir yapan şey bir manada yaşanmışlıklarıdır"



Açılış programında konuşan Bakan Varank, 50'nin üzerinde dükkana ev sahipliği yapan tarihi çarşının Vanlıların hizmetinde olduğunu belirtti. Yaşanan depremler ve diğer fiziki etkenler nedeniyle ciddi zarar gören çarşının yok olmasına izin vermediklerini ifade eden Varank, "Şehirleri şehir yapan şey bir manada yaşanmışlıklarıdır. Bunu bazen bir çarşı, bazen de bir tarihi eser temsil edebilir. İşte Peynirciler Çarşısı da Van'ın misafirperverliğini ve eşsiz kültürünü yansıtan mekanlardan bir tanesi oldu. Zaten buradan baktığımızda müthiş bir eseri görmüş oluyoruz. Burası nice bereketli kazanca, sevince ve umuda yol oldu. Bu mekanın bizden sonraki nesillere de aktarılmasını istedik. Bu kültürün ve yöresel lezzetlerin her daim canlı ve taze kalmasını istedik" diye konuştu.



"Proje, Van'ın leziz otlu peynirinin tanıtımına katkı sağlayacak"



Peynirciler Çarşısı projesinin Van'ın otlu peynirinin tanıtımına ve bilirliğine katkı sağlayacağına dikkat çeken Varank, "Yeni hükümet sistemimizle birlikte kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri bakanlığımıza bağlandı. Böylelikle bölgesel kalkınma sorumluluğu çerçevesinde bölgelerimizi ve illerimizi daha ileriye nasıl götürebiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Her bölgenin kendine özgü koşulları ve özellikleri var. İllerimizin neye ihtiyacı varsa, hangi alanlarda büyüme potansiyeli varsa biz o alana odaklanıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Peynirciler Çarşısı da bu bakış açısının özgün bir örneğidir. Çarşımızı aslına uygun şekilde yeniden inşa ettik. Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Başkanlığımız projenin tamamını sahiplendi ve bu proje için 3 milyondan fazla kaynak kullandı. Bu proje Van'ın leziz otlu peynirinin bilirliğine katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.



"Türkiye Uzay Ajansının kuruluşunu AYM'ye taşıdılar"



Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunu Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşındığını dile getiren Varank, "Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısı olan Van'ın dünyayla yarışan bir şehir olmasını istiyoruz. Tüm derdimiz Van'ın potansiyelini açığa çıkarmaktır. Onun için Van'da vizyoner işler yapma gayreti niyetindeyiz. Onun için hayal etiğimizi ortaya koyduğumuz vizyonu ana muhalefetin ve kol kola girdiklerinin anlamasına imkan yoktur. Çünkü bunlar Türkiye'nin gelişmesi gönünde attığımız tüm adımlara bugüne kadar köstek oldular. Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan Türkiye Uzay Ajansının kuruluşunu AYM'ye taşıdılar. Biz bu utanç verici adımı milletimize şikayet ettiğimizde telaşla bahaneler uydurmaya çalıştılar. Özrü kabahatinden büyük laflarla hala bu galebeti savunmaya çalışıyorlar" dedi.



"CHP zihniyeti, Türkiye'nin muasır medeniyeti yolculuğunun önünde en büyük takozdur"



"CHP zihniyeti Türkiye'nin muasır medeniyeti yolculuğunun önündeki en büyük takozdur" diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin hayrına olan böylesi bir vizyoner hareketi geciktirmeye yönelik atılan her adım bu ülkeye, gençlerimize ve insanlarımıza bir ihanettir. Ülkemizin yarınlarına bir ihanettir. Bunlar ülkenin hayrına olan her işi AYM'ye götürmekte ünlüdürler. 2007'de Cumhurbaşkanı seçtirmemek için AYM'ye başvurup 367 kararını aldırtan bunlardır. Belediyelerin öğrencilere karşılıksız burs verilmesini AYM'ye başvurup iptal ettiren yine bunlardı. Başörtüsüne serbestlik getiren düzenlemeyi iptal ettirmek için AYM'ye koşan yine bunlardı. Maalesef CHP zihniyeti Türkiye'nin muasır medeniyeti yolculuğunun önünde en büyük takozdur. Demokrasimizin de, bilimin ve teknolojinin de asıl düşmanı yine bu zihniyettir. Biz bu anlayışla mücadele ede ede Türkiye'yi hem demokrasileştirdik hem de ülkemizin milli gelirini 3 buçuk kat artırdık. Allah'ın izniyle bu müdahaleler Türkiye'nin hedeflerine asla zarar veremeyecektir."



"Bunların yaptıkları tek şey istismar siyaseti"



Belediye imkanlarının Van için değil, çocukları dağa kaldıran eli kanlı teröristler için kullanıldığına vurgu yapan Varank, "Sizlerin vergilerini size hizmet etmek için kullanmadılar. Sizden aldıkları paraları Kandile akıttılar ve kendi zimmetlerine geçirdiler. Belediye imkanlarını Van için değil, çocuklarımızı dağa kaldıran eli kanlı teröristler için kullandılar. Bu şehirde nice gencin geleceğini çaldılar. Şimdi önümüzde 31 Mart Yerel Seçimler var. Van'a ihanet etmiş bu zavallılar hiç utanmadan sizin kapınızı çaldıklarında görüyorsunuz. Size hizmet etmek için söyleyebilecekleri tek bir sözleri yok. Van'ın geleceğiyle ilgili kurabilecekleri tek bir hayalleri yok. Bunların yaptıkları tek şey istismar siyaseti. Bunların siyasetinin, savundukları ideolojinin Van'a bir katkısı olabilir mi? Bunlar Van'ın gençlerine istihdam sağlayamaz. Bunlar Van'da belediyecilik yapamaz. Bunlar Van'ı güzelleştiremez. Bunlar yakmaktan, yıkmaktan, kazmaktan anlar. Ben Vanlı kardeşlerime yürekten seslenmek istiyorum. Huzurumuzu bozmak için Van'daki hizmet dönemini kesintiye uğratmak için 31 Mart'ı ellerini ovuşturarak bekleyenlere asla müsaade etmeyin. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızda. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız tüm güvenlik güçlerimiz hiçbir çapulcuya göz açtırmaz. Siz bizim arkamızda durduğunuz müddetçe, Van'ın huzurunu kimse bozamaz. İşte o yüzden 31 Mart'ta Van'dan sadece Türkiye'de değil, tüm Avrupa başkentlerinde konuşulacak bir sonuç bekliyoruz. İnanın herkesin gözü 31 Mart'ta Van'da olacak. Van'dan AK Parti'ye çıkacak destek, kurdukları tuzakları yerle bir edecek" şeklinde konuştu.



Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Van'a yaptıkları yatırım tutarının 26 milyar lirayı geçtiğini, son 2 yılda Kandil'in güdümünden kurtardıkları yerel yönetimin Van'a kazandırdıklarına vatandaşların yakından şahit olduğunu kaydetti. - VAN

