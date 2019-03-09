Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "Chp Zihniyeti, Türkiye'nin Muasır Medeniyet Yolculuğu Önünde En Büyük Takozdur"

Bakan Varank: "Chp Zihniyeti, Türkiye'nin Muasır Medeniyet Yolculuğu Önünde En Büyük Takozdur"

57 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın uçaktan inişi ve karşılanması Bakan Varank'ın tekstil atölyesini ziyareti Varank'ın Peynirciler Çarşısı'nı ziyareti Bakan Varank'ın konuşması VAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van ziyareti kapsamında tekstil...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın uçaktan inişi ve karşılanması
Bakan Varank'ın tekstil atölyesini ziyareti
Varank'ın Peynirciler Çarşısı'nı ziyareti
Bakan Varank'ın konuşması VAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van ziyareti kapsamında tekstil atölyesini ziyaret etti. Bakan Varank ziyaretinin ardından tarihi Peynirciler Çarşısı'nın açılışını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunu Anayasa Mahkemesine taşıdılar. Biz bu utanç verici adımı milletimize şikayet ettiğimizde de telaşla bahaneler uydurmaya çalıştılar. Türkiye'nin hayrına böylesine vizyoner bir işi geciktirmeye yönelik her adım bu ülkeye, gençleremize, bilim insanlarımıza ihanettir. Bunlar biliyorsunuz ülkenin hayrına olan her adımı Anayasa Mahkemesine götürmekle ünlüdürler. Maalesef CHP zihniyeti, Türkiye'nin muasır medeniyet yolculuğu önünde en büyük takozdur. Demokrasimizin de bilimin de teknolojinin de asıl düşmanı bu zihniyettir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:35 Kaynak: AA

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