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Bakan Varank: "Çin'den yapılan aramalı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep...
6 saat önce
Bakan Varank: "Çin'den yapılan aramalı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz."
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
Bakan Varank: "Çin'den yapılan aramalı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz." - ANKARA
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