Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, korona virüsü salgını nedeniyle tedarikte yaşanabilecek herhangi bir darboğazın küresel dengeleri de ciddi biçimde sarsacağını belirterek, "Çin'den yapılan aramalı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odası'nın meclis toplantısına katıldı. Yaptığı konuşmada Türkiye'nin ithal ettiği teknoloji seviyesi yüksek pek çok ürünün ülkede üretebilecek potansiyelin olduğunun altını çizen Bakan Varank, "Böylece döviz kurlarındaki dalgalanmaların üretim üzerindeki olumsuz etkisini de minimuma indirebiliriz. Programı tasarlarken sanayideki mevcut kabiliyetlerimizi ölçtük ve nerelerde sıçrama yapabileceğimizi belirledik. Alıcı ve satıcıyı aynı anda destekleyen bir mekanizma geliştirdik. Programa başvuranlar, Bakanlığımızın sunduğu tüm desteklere tek pencereden erişme imkanına kavuşmuş oluyorlar. Makine sektöründe çıktığımız ilk çağrıya oldukça yoğun bir talep aldık. Sadece makine sektörü için 5,3 milyar liralık yatırım başvurusu geldi. Şimdi bu başvuruları değerlendiriyoruz. İnşallah sonuçları Nisan ayında açıklayacağız. Kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni çağrıları ilan edeceğiz" dedi.



"Maliyetlerdeki bu düşüşün ticaret hacmine olumlu etkisini elbette göreceğiz"



Sanayicelere seslenen Varank, "Teknoparklarda, araştırma enstitülerinde ve Ar-Ge merkezlerinde çok kıymetli işler yapan girişimcilerimiz var. Bu yerleşkelerde keşfedilmemiş cevherler, değeri yeterince bilinmeyen büyük bir potansiyel var. İşte bu noktada sizler yatırım yaparak onların işlerine ölçek kazandırabilir, ticarileştirebilir ve ihracatını gerçekleştirebilirsiniz. Finansman konusunda elinizi oldukça rahatlattığımızı düşünüyorum. Faiz oranları düşüş eğiliminde, yatırım yapmanın maliyeti azalıyor. Yine sizlerin ve vatandaşlarımızın bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetleri vardı. Bu şikayetlere cevaben Merkez Bankası ve BDDK bir takım standartlar ve sadeleştirmeler getirdi. Alınan ücret, masraf ve komisyon sayısı ticari müşterilerde 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketicilerde de 20'den 16'ya indirildi. Yine ticari müşterilerde işletim ücreti ve hesap açılış ücreti kaldırıldı. Kredi kullanım ücreti en fazla yüzde 1 olarak sınırlandırıldı. Finansal tüketicilerin kredi kartlarında nakit avans komisyonu en fazla yüzde 1 olarak belirlendi. EFT ücretlerine üst sınır getirildi. 6 ile 850 lira arasında değişen EFT ücretleri 1 ile 100 arasında sınırlandırıldı. Maliyetlerdeki bu düşüşün ticaret hacmine olumlu etkisini elbette göreceğiz, şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



"750 milyon liralık bir kaynağı teknolojiyi, sanayiyi ve yeniliği odağına alan işletmelere aktaracağız"



Bankacılık sektörü dışındaki finansman imkanlarının da genişletildiğini aktaran Varank, bu amaçla biri bölgesel kalkınma, diğeri de teknoloji ve inovasyon alanında olmak üzere iki yeni fon kurduklarını belirterek, "Böylece 750 milyon liralık bir kaynağı teknolojiyi, sanayiyi ve yeniliği odağına alan işletmelere aktaracağız. Bu fonlar, sizi bankalarla faiz kavgası yapmaktan kurtaracak, yatırımınıza ortak olacak. Tabii finansman demişken, KOSGEB'in sürekli açık olan iki programına da değinmek istiyorum. Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileştirilmesi konusunda Teknoyatırım Destek Programı'ndan faydalanabilirsiniz. Bu programla orta-yüksek ve yüksek teknolojili alanlarda 6 milyon liraya kadar destek veriyoruz. Reel sektörde firmalar arasındaki işbirliklerini de teşvik ediyoruz. Eğer KOBİ'ler birbirleriyle ya da büyük işletmelerle ortak pazarlama, ortak üretim, ortak laboratuvar gibi işbirliklerine giderse 10 milyon liraya kadar bizden destek alabilirler" diye konuştu.



"Çin'den yapılan aramalı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var"



"Küresel ekonominin içinden geçtiği durumu yakından takip ediyoruz. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler, yapısal problemlerle karşı karşıya. Gündemde ayrıca korona virüsü salgını ve bunun oluşturmaya başladığı belirsizlikler de var" diyen Bakan Varank, "Çin çok önemli bir ekonomik oyuncu. Küresel üretimin yüzde 20'sini tek başına gerçekleştiriyor ve tedarik zincirlerinde stratejik bir pozisyonu var. Tedarikte yaşanabilecek herhangi bir darboğaz, küresel dengeleri de ciddi bir biçimde sarsma gücüne sahip. Peki bize etkisi ne olur? Elbette konuşmak için çok erken, Çin'den yapılan aramalı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz. Dolayısıyla sanayicilerimizin iç piyasa kadar global piyasa dinamiklerini de yakından takip etmesi gerekiyor. Biz 2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz. Yatırım teşvik verilerimiz de bu söylediğimi güçlü bir şekilde destekliyor. Hem 2019 yılının Aralık ayında hem de 2020 Ocak ayında 783 belge düzenledik. Bu gelişmeler sonucunda da üst üste 2 ay, aylık bazda verdiğimiz belge sayısında teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. Firmalarımızın yatırım iştahındaki bu artış memnuniyet verici. Hedefimiz bu artışı kalıcı hale getirmek. Biliyorsunuz son açıklanan sanayi üretimi verisi de oldukça yüksek gelmişti. Şubat ayında hem kapasite kullanım oranları hem de reel kesim güveni arttı. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan ekonomik canlanma, son çeyrekte daha güçlü bir zemine oturacak" ifadelerini kullandı.



"Bu sene ayrıca 10 bin vatandaşımıza istihdam imkanı oluşturacak Türkiye genelindeki 7 OSB'yi daha tamamlayacağız"



"2020 yılında hem büyüme hem de istihdam açısından son 2 yılın performansını geride bırakacağız" diyen Varank, "Bakanlık olarak üretimi destekleyici adımlarımız devam edecek. 2020 yılı yatırım programına 23 yeni OSB projesi dahil ettik. Bunlardan birisi de Ankara'daki Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB Projesi. Altyapı çalışmalarının yıl sonuna doğru başlaması planlanıyor. Bu projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlamasını bekliyoruz. Bu OSB Ankara'da alanında tek, ülkemizde ise mobilya sektöründeki 3. ihtisas OSB olacak. Bu sene ayrıca 10 bin vatandaşımıza istihdam imkanı oluşturacak Türkiye genelindeki 7 OSB'yi daha tamamlayacağız. Şereflikoçhisar OSB de bunlardan bir tanesi. Bölgede yer alan 56 sanayi parselinin yüzde 20'si tahsis edilmiş durumda. Kalan yüzde 80 de yatırımcıları bekliyor. Organize sanayi bölgeleriyle ilgili önemli mevzuat değişiklikleri yapacağız. Doğalgaz altyapısını kendisi işletecek OSB'lere ilişkin usul ve esasları yakın zamanda açıklayacağız. Yurt dışında OSB açılmasına ilişkin uygulama yönetmeliği üzerinde çalışmalarımızı tamamladık. Böylece sanayicimiz dış pazarları daha iyi şekilde değerlendirecek. OSB Kanunu üzerinde de teknik çalışmalara başladık. Genel olarak uygulamada karşılaşılan aksaklıkları gidermek istiyoruz" dedi.



Sanayide kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 70'inin elektrik motorlarına ait olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Buna karşın sanayide kullanılan elektrik motorlarının yüzde 90'ı maalesef verimsiz. Dolayısıyla bu motorların daha yüksek teknolojili ve daha verimli olan yeni motorlarla değiştirilmesi gerekiyor. Bakanlık olarak Organize Sanayi Bölgeleri, OSBÜK ve KOSGEB'in katkılarıyla 7 ildeki 7 farklı OSB'de pilot projemizi başlattık. Ankara Sanayi Odası 1. OSB de bu pilot proje içinde. Biz burada KOSGEB'in İşletme Geliştirme Desteği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu şemsiyesinde bir finansman mekanizması geliştirdik. Bu sayede sanayiciler, doğrudan finansal ve teknik desteğe erişebilecekler. 2 senede 1 buçuk milyon dolarlık bir kaynak bu iş için kullanılacak. İlk uygulama olarak pilot OSB'lerdeki KOBİ'lere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenledik. Sürecin bundan sonraki aşamasında OSB Müdürlükleri ile proje uzmanları belirlenen firmalarda motor etütleri yapacak. Etüt sonrasında en yoğun enerji tüketen işletmelerden başlayarak pilot motor değişim programını uygulamaya başlayacağız. Buradan elde edilecek sonuçlar iyi uygulama örnekleri olarak tüm Türkiye ile paylaşılacak. Böylece enerji verimliliği konusunda çok ciddi bir farkındalık oluşturacağız" şeklinde konuştu.



"Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında 127 bilim insanımız programdan yararlanmaya hak kazandı"



TÜBİTAK programlarıyla ilgili iki yeni gelişmeyi paylaşan Varank şunları söyledi:



"Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında 248 başvuru yapıldı, 127 bilim insanımız bu programdan yararlanmaya hak kazandı. Tersine beyin göçünü teşvik etmek için geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nı başlattık. Şimdiyse o dönemde söz verdiğimiz gibi yurt içindeki bilim insanlarımıza yönelik Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye alıyoruz. Programa başvurular 2 Mart tarihi itibarıyla başlayacak. Aynı şekilde AB Ufuk 2020 Programı kapsamında Türkiye'nin Avrupa'ya ödemeyi taahhüt ettiği 80 milyon avroluk katkı payının sadece ülkemizdeki araştırmacıları için kullanılacağını daha önce müjdelemiştik. Şimdi Ufuk 2020 Programı'nda başarılı olmuş ancak bütçe kısıtı nedeniyle destek imkanı bulamamış ülkemizdeki bireysel araştırmacılar ve KOBİ'lerimize destek sağlamak için bu 80 milyon avroyla yeni bir program tasarladık. İşte bugün bu programın da çağrısını başvuruya açtık. Türkiye'nin potansiyeline ve sizlerin yapabileceklerine çok büyük bir güven duyuyoruz. Kamu ve özel sektördeki tüm paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edecek, geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle inşallah pek çok ülkenin gıptayla takip ettiği yeniliklere imza atacağız."



Türkiye tüm alanlarda yenilikçi bir dönüşümün içinde olduğunu kaydeden Bakan Varank, "Bu dönüşümü daha da hızlandırmak üzere herkesin fikrine, bilgisine ve özgün bakış açısına ihtiyacımız var. Milli teknoloji hamlesini topyekün bir seferberlik ruhuyla hayata geçireceğiz" dedi. - ANKARA