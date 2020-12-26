Bakan Varank, Çinli ve Uzakdoğulu dev akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'de üretim yapacağını açıkladı - Son Dakika

Bakan Varank, Çinli ve Uzakdoğulu dev akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'de üretim yapacağını açıkladı

26.12.2020 11:35

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde Çin'den ve Uzakdoğu'dan global akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'ye ilgisinin olduğunu belirterek, ilk üretimin şubatta başlamasının planlandığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde Çin'den ve Uzakdoğu'dan global akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'ye ilgisinin olduğunu belirterek, ilk üretimin şubatta başlamasının planlandığını söyledi.

Varank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Türkiye'nin yatırımlar açısından cazibe merkezi hale gelmesi için çalışmalarının bulunduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yapılacak yatırımla hem yabancının hem de ülkenin kazanacağına dair açıklama yaptığını anımsattı.

Kendilerinin de yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için bir savaş verdiklerini dile getiren Varank, Türkiye'nin bir üretim üssü haline geldiğini bildirdi.

Varank, "Bu manada da yabancıların hem Türkiye pazarını hem de Türkiye'den yapacakları açılımları düşündüklerinde ilgi odağı bir ülke. Biz bu yatırım ilgisini verdiğimiz teşvik belgelerinden de takip edebiliyoruz." diye konuştu.

Bakan Varank, yabancı yatırımcılar ile hem kendilerinin hem de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin yakından ilgilendiğini anlattı.

"Çin ve Uzakdoğu'dan Türkiye'de akıllı telefon üretmek isteyen firmalar var"

Varank, son dönemde akıllı telefon pazarının global oyuncularının Türkiye'ye ilgisinin bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de yatırım yapmayı düşünüyorlar. Dün Çinli bir firmamız ilan etti. Türkiye'ye bir üretim tesisi kuracaklar. Bununla ilgili uzunca bir süredir görüşüyorduk. Yatırımı nerede yapacağına dair planlar hazır. Bu yıl (2021) içerisinde yatırımlarını yapıp Türkiye'de akıllı telefon üretmek istiyorlar. Bunun gibi başka firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yine Çin'den, Uzakdoğu'dan başka firmalar da var. Bunların yanında yerli üreticilerin de bu alanda ilgisi arttı. Yerli firmalarımız da bize başvurup, teşvik belgesini alıp üretim yapmak istiyorlar."

Bakan Varank, bu alanda Türkiye'de gelecek döneme ilişkin önemli bir kapasite oluşacağının altını çizdi.

"İlk telefon şubatta üretilmiş olur"

Bakan Varank, Türkiye'de üretim yapacak firmalara, "Evet gelin üretimi burada yapın ancak mutlaka aklınızın bir köşesinde ihracat olsun, yerli tedarikçileri oyunun içerisine katmak, yerli katma değeri artırmak olsun. Evet Türkiye'de üretin, ihracat yapın ama aynı zamanda bu kabiliyetler Türk tedarikçilere geçsin. Beraber kazanalım." dediklerini anlattı.

Samsung'un da Türkiye'de bu alanda yatırım yapacağına dair bir bilginin söz konusunu olduğuna dair soru üzerine Varank, "Firmaların isimlerini benim zikretmem doğru olmaz. Çünkü yatırım kararlarını firmalar kendileri açıklıyor. Ancak şunu söyleyebilirim; Uzakdoğu'dan başka ülkelerle de evet görüşüyoruz. Çok yakın zamanda Türkiye'ye yatırım kararını ilan edecek firmalar da var. 2021'de başka markaları da büyük ihtimalle duyacağız." açıklamasında bulundu.

Varank, "Dün Çinli bir firma (Oppo) üretim ve yatırım kararını açıkladı. İlk telefon ne zaman üretilir?" şeklinde soruya karşılık, "Yatırım kararı alan firmamızla yeni görüştüm. O firma şubatta ilk ürünlerini üretmeyi planlıyor. Kapasite rakamlarını şu anda ilan etmek istemiyorlar. Ancak bana aktardıkları 1.000 kişilik istihdam oluşturacakları. Dolayısıyla oldukça iyi bir kapasiteye sahip olacaklar." dedi.

Gelecek yıllarda Türkiye'de 10 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesi oluşacağını gördüklerini vurgulayan Varank, "Bu Türkiye'nin ihtiyacını karşılar ama bizim firmalarla görüşürken altını çizdiğimiz husus mutlaka ihracatı düşünmeleri." diye konuştu.

"Kasımda 1.009 teşvik belgesi düzenledik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, üretim alanında Türkiye'nin salgın öncesi rakamların çok üzerine ulaştığını belirterek, sadece kasımda 1.009 teşvik belgesi düzenlediklerini, bunun 25,3 milyar liralık sabit yatırım manasına geldiğini söyledi.

Türkiye'nin her tarafında yatırımların sürdüğünü dile getiren Varank, salgın sonrası Türkiye'nin üretim gücünün arttığının çok daha net görüleceğini sözlerine ekledi.

Bakan Varank, Çinli ve Uzakdoğulu dev akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'de üretim yapacağını açıkladı
Bakan Varank, Çinli ve Uzakdoğulu dev akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'de üretim yapacağını açıkladı
Bakan Varank, Çinli ve Uzakdoğulu dev akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'de üretim yapacağını açıkladı
Bakan Varank, Çinli ve Uzakdoğulu dev akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'de üretim yapacağını açıkladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzakdoğu, Türkiye, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, Çinli ve Uzakdoğulu dev akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'de üretim yapacağını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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