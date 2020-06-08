Bakan Varank, Covid-19 Aşı ve İlaç projeleri aylık değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika
Bakan Varank, Covid-19 Aşı ve İlaç projeleri aylık değerlendirme toplantısına katıldı
Bakan Varank, Covid-19 Aşı ve İlaç projeleri aylık değerlendirme toplantısına katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19 Aşı ve İlaç projeleri aylık değerlendirme toplantısında konuştu.
Bakan Varank, Covid-19 Aşı ve İlaç projeleri aylık değerlendirme toplantısına katıldı
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19 Aşı ve İlaç projeleri aylık değerlendirme toplantısında konuştu.
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8.06.2020 22:26:15. #1.13#
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