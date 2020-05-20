ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına katıldı.

Bakan Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına katıldı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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