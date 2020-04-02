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Bakan Varank: "COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin...
6 saat önce
Bakan Varank: "COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor.
Bakan Varank: "COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:28 Kaynak: AA
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