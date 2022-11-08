Bakan Varank'tan "Togg'un İtalya'da üretiliyor" iddialarına görüntülü yanıt: Erdoğan, ışınlanma teknolojisiyle İtalya'ya gidip Gemlik'e geri geldi - Son Dakika
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Bakan Varank'tan "Togg'un İtalya'da üretiliyor" iddialarına görüntülü yanıt: Erdoğan, ışınlanma teknolojisiyle İtalya'ya gidip Gemlik'e geri geldi

08.11.2022 18:12

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Togg'un üretimi İtalya'da yapılıyor" iddiaları sonrası yaptığı paylaşımda eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki görüntüleri ile yanıt verdi. Varank paylaşımında, "Müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 29 Ekim'de ışınlanma teknolojisiyle Togg'un üretiminin yapıldığı İtalya'daki fabrikaya gidip Gemlik'e geri geldi. İşte görüntüler…" dedi.

Yerli otomobil Togg'un fabrikası 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk aracı üretim bandından indirmesi ile açılmıştı. Fabrikaya yönelik ilk eleştiriler ise, "İçeride üretim bandı yok" ve "Togg'un üretimi İtalya'da yapılıyor" oldu. Bakan Mustafa Varank da bu iddialara yaptığı paylaşım ile yanıt verdi. Ayrıca bakanlıktan da bir açıklama geldi.

Bakan Varank, 'Togg'un üretimi İtalya'da yapılıyor' eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki görüntüleri ile yanıt verdi

BAKANLIKTAN 29 EKİM HATIRLATMASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir otomobilden fazlası" olarak nitelendirilen Togg'un Teknoloji Kampüsü'nün, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldığı, Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'nun da seri üretim bandından indirildiği hatırlatıldı.

Bakan Varank, 'Togg'un üretimi İtalya'da yapılıyor' eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki görüntüleri ile yanıt verdi

"CUMHURBAŞKANIMIZ İTALYA'DAN GEMLİK'E IŞINLANDI" DİYEREK PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg Teknoloji Kampüsü'nde incelemelerde bulunduğu görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan Bakan Varank, "Birkaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 29 Ekim'de ışınlanma teknolojisiyle Togg'un üretiminin yapıldığı İtalya'daki fabrikaya gidip Gemlik'e geri geldi. İşte görüntüler…" dedi.

Bakan Varank, 'Togg'un üretimi İtalya'da yapılıyor' eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki görüntüleri ile yanıt verdi

GÖRÜNTÜLERDE ERDOĞAN'IN BİLGİ ALDIĞI GÖRÜLÜYOR

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın eşlik ettiği görülüyor. Ayrıca Togg Yönetim Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın da yer aldığı inceleme gezisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CEO Karakaş ve yetkililerden bilgi alıyor.

TOGG'UN BİRLEŞTİRİLMESİNE ŞAHİTLİK ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerde bulunduğu kampüste, gövde bölümünde Togg'un alt tabanı ve yan panellerinin robotlar tarafından birleştirilmesine şahitlik ediyor. Ayrıca görüntülerde kırmızı renkli C SUV'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indirilmesi yer alıyor.

1,2 MİYON METREKÜPLÜK KAMPÜS

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg Teknoloji Kampüsü, 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edildi. 230 bin metrekare kapalı alana sahip kampüste gövde, boya ve montaj tesislerinin yanı sıra AR-GE, stil tasarım, batarya teknoloji, prototip geliştirme ve test, strateji ve yönetim merkezleri ile kullanıcı deneyim parkı bulunuyor.

250 ROBOT GÖREV YAPIYOR

Üretim hatlarında toplam 250 robotun görev yaptığı üretim tesisinde 1,6 kilometrelik test pisti inşa edildi. Avrupa'nın en temiz boyahanesi ve yüksek otomasyona sahip tesis kağıtsız, dijital çalışma prensiplerine göre tasarlandı. Gemlik Kampüs inşaatında 9 bin 700 kişi görev aldı. 3 milyon saatlik çalışma gerçekleştirildi. Kampüs, üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.

2023'TE YOLLARDA OLACAK

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı olacak Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkacak. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka olacak Togg, başlangıçta yüzde 51 yerlilik oranına sahip olacak. Bu oran ilerleyen yıllarda artacak. Tedarikçilerinin yüzde 75'i Türkiye'den olan Togg'un Gemlik'teki kampüsü için 1200 iş ortağıyla çalışıldı.

Kaynak: AA
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