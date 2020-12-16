TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor

16.12.2020 22:37

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı bütçesine yönelik eleştirilere ilişkin, "Bütçenin tamamının getirilip külliyenin harcaması gibi sunulması doğru değil. Afganistan'da görev yapan Mehmetçiğe gönderilen para da o bütçe içerisinde yer alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı bütçesine yönelik eleştirilere ilişkin, "Bütçenin tamamının getirilip külliyenin harcaması gibi sunulması doğru değil. Afganistan'da görev yapan Mehmetçiğe gönderilen para da o bütçe içerisinde yer alıyor. Bu parayı da mı Cumhurbaşkanımız harcıyor?" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 8. maddesi üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerine cevap veren Varank, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünün 1997 yılında aşı üretme faaliyetlerine son verdiğini, gerekli yatırımların ve Avrupa'dan sertifikasyon işlemlerinin yapılmaması üzerine 1999 yılında kapatıldığını belirtti.

Kulaktan duyma bilgilerle AK Parti'nin bu enstitüyü kapattığına yönelik iddiaların doğru olmadığına dikkati çeken Varank, "Buranın kapatılmasında kötü niyet aramamak lazım. Modern anlamda bir tesis kurulamadığı için kapatıldı. Daha sonra bir KHK ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesine alındı." diye konuştu.

Varank, yarın aşıyla ilgili online bir konferans düzenleyeceklerini, Türkiye'de 3 firmanın aşı üretecek konumda olduğunu ve yakında faz çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.

Varank, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Cumhurbaşkanlığında ikram edilen çeşitli yemek isimlerini sayarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki harcamaları eleştirmesine cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığının yemek menüleriyle ilgili tutarsız iddiaların yapıldığına dikkati çeken Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızla 2005 yılından beri fiilen siyaset yapıyorum. Ailemden daha çok Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber olduk. Günlerce haftalarca evimize gitmeden çalıştık. Cumhurbaşkanımız bu saydıklarınızın bir kısmının adını bile bilmiyor. Yurt dışından misafir ve heyetler geliyor, resepsiyonlar oluyor, burada ikramlar oluyor. İkramlarla ilgili gazetelerdeki haberleri buraya taşımak adabımuaşerete uymaz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı bütçesine yönelik iddiaların gerçekleri yansıtmadığına işaret eden Varank, bütçenin tamamının getirilip külliyenin harcaması gibi sunulmasının yanlış olduğunu vurguladı.

Afganistan'da görev yapan Mehmetçiğe gönderilen paranın da o bütçe içerisinde yer aldığını kaydeden Mustafa Varank, "Bu parayı da mı Cumhurbaşkanımız harcıyor? Lütfen külliyedeki yemekhaneye gidip bakın, insanlar ne yiyor? Daha önce de 'altın klozet var' iddiaları gündeme geldi. Bunu diyenler külliyeye davet edildi ama kimse gelip o klozetleri kontrol etmedi. Siyaseti klozet seviyesinden yukarıya taşıyalım." ifadelerini kullandı.

Varank, Akdeniz'de Türkiye'ye ait gemiye yapılan aramayı anımsatarak "Antiemperyalizmden bahsedenler de oldu. Türkiye'de hiçbir siyasi partinin lideri bir Yunan gazetesine manşet olmamıştır. Siyasette bu zül herkese yeter." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise 'Bakan Varank'ın bu üslubuyla ve tiyatro rolünü büyüterek AK Parti Grup Başkanvekillerine hakaret ettiğini" savundu.

Özel, Bakan Mustafa Varank'ın tutumunu, "AK Parti Grup Başkanvekilleri, Cumhurbaşkanını yeterince savunamıyor, onlardan önce konuşup rolümü büyüteyim" şeklinde "basit bir yaklaşım" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Özel, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünün kapatılması konusunda Bakan Varank'a yanlış bilgi verildiğini, söz konusu enstitünün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kapatıldığını ileri sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un provokatif bir dil kullandığını belirterek "Devletin temsil makamına yönelik bu dil kabul edilemez. Hatip herhalde CHP Genel Merkezi ve belediyelerdeki saltanatı düşünerek sözlerini buraya yansıttı." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor
TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor
TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor
TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor

Mustafa Varank, AK Parti, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika


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