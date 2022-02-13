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Bakan Varank: 'Deneyap' gençlere bilimi sevdirmek üzere kurgulanmış bir proje - Son Dakika

Bakan Varank: 'Deneyap' gençlere bilimi sevdirmek üzere kurgulanmış bir proje

13.02.2022 23:37

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Deneyap projesi; Türkiye'de gençlere, öğrencilere bilimi, teknolojiyi sevdirmek, özellikle bu alanlardaki gençlerin iştiyakını azaltmak ve onlara geleceğin teknolojileri hakkında eğitim vermek üzere kurgulanmış bir projemiz" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Deneyap projesi; Türkiye'de gençlere, öğrencilere bilimi, teknolojiyi sevdirmek, özellikle bu alanlardaki gençlerin iştiyakını azaltmak ve onlara geleceğin teknolojileri hakkında eğitim vermek üzere kurgulanmış bir projemiz" dedi.

Bakan Varank, 27 il ve 38 merkezde devam eden, gençlerin teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlaması için hazırlanan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin üçüncü faz öğrenci seçme süreci uygulama sınavlarına katıldı. Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan sınavların yapıldığı salonu gezerek, gençlerin heyecanına ortak olan Varank "Deneyap projesi; Türkiye'de gençlere, öğrencilere bilimi, teknolojiyi sevdirmek, özellikle bu alanlardaki gençlerin iştiyakını azaltmak ve onlara geleceğin teknolojileri hakkında eğitim vermek üzere kurgulanmış bir projemiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 100 günlük programında bu projeyi ilan etmiştik ve 2023'ün sonuna kadar Türkiye'de 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuracağımızı ilan etmiştik. İlk 2 fazda 30 şehrimizde teknoloji atölyeleri kurduk. Burada ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerimiz farklı kategorilerde tasarım, programlama, yapay zeka, nanoteknoloji gibi gelecekte çığır açıcı teknolojilerde eğitimler alıyor. O kapsamda da bu dönemde 27 farklı şehirde 36 tane daha Deneyap Teknoloji Atölyesi açıyoruz" diye konuştu.

'İLK MEZUNLARI OLACAK'

Bakan Varank, atölyelerde okuyacak öğrencileri bu sınavlarla belirlediklerini ifade ederek "Sınavlar iki aşamalı oluyor. Öncelikle öğrenciler, yazılı sınava giriyor. Yaklaşık 80 bin öğrencimiz sınava girdi. Bu sınavda başarılı olan yaklaşık 16 bin öğrencimizde ikinci aşama dediğimiz bu uygulama sınavına giriyorlar. Dünyayı sürdürülebilir kılmak için iklim değişikliğine 'dur' dememiz lazım. Bunun yolu da fosil yakıtlardan değil; yenilenebilir enerjiden geçiyor. İşte bu uygulama sınavında biz öğrencilerimize rüzgar enerjisini kullanabilecekleri bir tasarım yapmalarını istiyoruz. Bu sene TEKNOFEST'e Deneyap atölyelerinin ilk mezunları olacak" ifadelerini kullandı. Deneyap atölyeleri için velilere de seslenen Varank, daha sonra öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi. Tek tek stantları gezen Varank, jüri üyeleri ile birlikte projelerini anlatan öğrencileri dinledi ve hediye verdi.

Bakan Varank: 'Deneyap' gençlere bilimi sevdirmek üzere kurgulanmış bir proje
Bakan Varank: 'Deneyap' gençlere bilimi sevdirmek üzere kurgulanmış bir proje
Bakan Varank: 'Deneyap' gençlere bilimi sevdirmek üzere kurgulanmış bir proje

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Mustafa Varank, Taha Akgül, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: 'Deneyap' gençlere bilimi sevdirmek üzere kurgulanmış bir proje - Son Dakika


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