Bakan Varank: 'Deneyap' sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri Sınav ve Yerleştirme' sonuçlarının belli olduğunu açıklayarak, "5 yılda yaklaşık 50 bin öğrencimizi 'Deneyap' atölyelerinden mezun etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, teknoloji üreten gençler yetiştirmek amacıyla başlatılan 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' projesine 3 bin 680 yeni öğrenci katıldı. Projenin 18 ili kapsayan 2'nci fazında yazılı ve uygulamalı sınavları başarıyla geçen gençler, geleceğin teknoloji yıldızı olmak için eğitim almaya hak kazandı. Bakan Varank, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Deneyap' sınav sonuçlarının açıklandığını belirtti. Varank, "Sevgili Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü, o gün, bugün. Öğrenci ve velilerimizin merakla beklediği Deneyap Teknoloji Atölyeleri Sınav ve Yerleştirme sonuçları belli oldu. Kazanan gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.