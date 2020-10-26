Bakan Varank, Denizli OSB Teknik Koleji'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Denizli OSB Teknik Koleji'ne gelişi

Bakan Varank'ın projeler hakkında bilgi alması ve incelemesi

Bakan Varank'ın öğrencilerle sohbet etmesi

Öğrenci ve öğretmenlerle okul önünde hatıra fotoğrafı çekilmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli'de, Denizli OSB Teknik Koleji'ni ziyaret ederek, burada okul öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun atölyelerinde incelemelerde bulunan Varank, yürütülen faaliyet ve projelere ilişkin öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.