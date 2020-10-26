Bakan Varank, Denizli OSB Teknik Koleji'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Varank, Denizli OSB Teknik Koleji'ni ziyaret etti
26.10.2020 16:03
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Denizli OSB Teknik Koleji'ne gelişi Bakan Varank'ın projeler hakkında bilgi alması ve incelemesi Bakan Varank'ın öğrencilerle sohbet etmesi Öğrenci ve öğretmenlerle okul önünde hatıra fotoğrafı çekilmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Denizli OSB Teknik Koleji'ne gelişi
Bakan Varank'ın projeler hakkında bilgi alması ve incelemesi
Bakan Varank'ın öğrencilerle sohbet etmesi
Öğrenci ve öğretmenlerle okul önünde hatıra fotoğrafı çekilmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli'de, Denizli OSB Teknik Koleji'ni ziyaret ederek, burada okul öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun atölyelerinde incelemelerde bulunan Varank, yürütülen faaliyet ve projelere ilişkin öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.
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