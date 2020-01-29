Bakan Varank: Depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank: Depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz... - Son Dakika

Bakan Varank: Depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ'un bir rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren eşi Mahbube Altuğ'un cenaze namazına katıldı.

Bakan Varank: Depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz..., System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ'un bir rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren eşi Mahbube Altuğ'un cenaze namazına katıldı. Soğuksu Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Bakan Varank'ın yanı sıra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, belediye başkanları ve çok sayıda iş insanı ile ailenin yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Mahbube Altuğ'un cenazesi Sapanca Merkez Kemer Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.


Mustafa Varank, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ailesinin öldü zannedip cenaze hazırlıkları yaptığı Aysu, genç kız oldu
Bakan Varank'tan 210 binden fazla kişiye istihdam müjdesi Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 22:24:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank: Depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]