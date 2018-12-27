Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, 'Derman' Zırhlısını İnceleyip Test Sürüşü Yaptı (3)

Bakan Varank, 'Derman' Zırhlısını İnceleyip Test Sürüşü Yaptı (3)

1 saat önce

'TESADÜFLE AÇIKLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ile birlikte, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından kent merkezindeki otelde düzenlenen 'Yaş Meyve-Sebze İhracat Şampiyonları Ödül...

Bakan Varank, 'Derman' Zırhlısını İnceleyip Test Sürüşü Yaptı (3), System.String[]
'TESADÜFLE AÇIKLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ile birlikte, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından kent merkezindeki otelde düzenlenen 'Yaş Meyve-Sebze İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.

Mersin'in yüksek dinamizmi ile hem bölgesine, hem de Anadolu'daki pek çok ile örnek olabilecek bir şehir olduğunu belirten Varank, "Temelleri bundan 78 sene önce atılan AKİB, yürüttüğü faaliyetlerle Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor. Kasım ayında 1,2 milyar dolarlık ihracata imza atan AKİB, bu performansı ile Türkiye genelinde ilk 5'e girdi. Üst üste 2 ayda yakalanan yüzde 19'luk ihracat artışını şans ya da tesadüfle açıklamak mümkün değil. Bu başarı çok çalışmanın bir sonucu" diye konuştu.

İLK TARIM TEKNO PARKI MERSİN'DE KURULDU

Tarım teknoparklarının önemini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ise "Akdeniz sineği ile mücadelede gelen ilaçlar İspanya'dan geliyor. Belki 1 liralık ilacı 10 liyara, 20 liraya alıyoruz. Neden kendimizin ilacı olmasın? Bu alanda çalışmamızı daha yoğunlaştırmamız gerekir. Bir başka önemli husus Tarım Teknoparkı. Türkiye'de ilk Tarım Teknopark'ı Mersin'de kuruldu" dedi.

Konuşmaların ardından yaş meyve-sebze ihracatında başarılı bir grafik yakalayan 45 firmanın temsilcisine ödülleri Bakan Varank ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan tarafından verildi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:45 Kaynak: DHA

İhracat, Akdeniz, Lütfi Elvan, Mersin, Ekonomi
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