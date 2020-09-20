Bakan Varank: "Destek bilgilerini tek çatı altında topladık" - Son Dakika

Bakan Varank: "Destek bilgilerini tek çatı altında topladık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı altında topladıklarını açıkladı.

Bakan Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı altında topladıklarını açıkladı.

Yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin www.yatirimadestek.gov.tr adresini ziyaret edebileceğini ifade eden Bakan Varank, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tıkla ulaşabilirsiniz" diye konuştu.

TEK ELDEN TAKİP

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık tarafından yapılan yeni çalışmayı duyurdu. Bakan Varank, devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı altında topladıklarını söyledi. Sanayi be Teknoloji Bakanlığı'na bağlı 26 kalkınma ajansının, yatırımcıların yatırım öncesi, yatırım süreci ve yatırım sonrası iş ve işlemlerini tek elden takip ettiğini belirten Varank, "Ajanslarımız, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu duyduğu her konuda ve devlet destekleri hakkında ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti sunuyor" ifadelerini kullandı.

TÜM DESTEKLER TEK PLATFORMDA

Ülkeleri ticari iş süreçleri ve yatırım kolaylığı açısından kıyaslayan Dünya İş Yapma Kolaylığı Endeksinde Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde üst sıralara tırmandığını vurgulayan Bakan Varank, "Yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Devlet destekleri bilgilerini tek bir platformda toplayan www.yatirimadestek.gov.tr adresli internet sitesi yayın faaliyetine başladı" dedi.

"TEK TIKLA ULAŞABİLİRSİNİZ"

Devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri tek çatı altında toplayan sitenin yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin hizmetine sunulduğunu belirten Varank, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tıkla ulaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Yatırımcılar Teşvik Robotu'ndan bilgi alıyor

Yatırımcılar, internet sitesinde yer alan Teşvik Robotu'nu kullanarak, yatırım yapmayı düşündükleri şehir ve sektörle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvikleri hakkında da bilgi sahibi olabiliyor. Yatırım teşviklerinin hesaplamalarını yaparak teşviklerin sunduğu tüm avantajları görebiliyor.

KOLAY ERİŞİM İMKANI

81 ilde yer alan ve kalkınma ajanslarına bağlı olarak faaliyetlerin yürüten Yatırım Destek Ofisleri (YDO), sitede bulunan soru-cevap kısmında yatırımcıların merak ettikleri soruları yanıtlıyor. Böylece yatırımcının yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için yararlanabilecekleri tüm devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyacakları danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanıyor.

AKILLI ALGORİTMA İŞLERİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Aranan desteğe en kısa sürede ulaşılabilmek için arama motorunda gelişmiş bir akıllı algoritma tekniği kullanıldı. Bu sayede, sitede yer alan arama kutusuna destek programı adı, konusu, kurum adı gibi anahtar kelimeler girildiğinde destekler listeleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, daha önce de kendisine bağlı ajansların hafızası niteliğindeki rapor, politika belgesi ve analitik çalışmaları, www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr adresinde toplamıştı.

(İsmail Gürel/İHA)

Mustafa Varank, Yatırım, Bakan, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: 'Destek bilgilerini tek çatı altında topladık' - Son Dakika

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