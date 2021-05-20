Son dakika haberi | BAKAN VARANK: DEVLET BATARSA, EKONOMİ ÇÖKERSE KENDİLERİNİ BAŞARILI SAYACAKLAR - Son Dakika

Son dakika haberi | BAKAN VARANK: DEVLET BATARSA, EKONOMİ ÇÖKERSE KENDİLERİNİ BAŞARILI SAYACAKLAR

20.05.2021 13:24

Son dakika gelişmesine göre SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin Türk sanayisinin geldiği aşamayı görmekten aciz olduğunu belirterek, "Muhalefet siyasi başarı umutlarını, hükümetimizin ve devletimizin aciz duruma düşmesine bağlamış durumdalar.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin Türk sanayisinin geldiği aşamayı görmekten aciz olduğunu belirterek, "Muhalefet siyasi başarı umutlarını, hükümetimizin ve devletimizin aciz duruma düşmesine bağlamış durumdalar. Devlet batarsa, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çökerse kendilerini başarılı sayacaklar" dedi.

Duraline Alüminyum Profil Sistemlerinin, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki fabrikasının temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dura Şirketler Grubu Onursal Başkanı Fahrettin Yavuz, Dura Şirketleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yavuz ile şirket yöneticileri katıldı. Yatırım bedeli 100 milyon liranın üzerinde olacak olan fabrikanın yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor. 21 bin metrekare üzerinde yapılacak fabrika 3 katlı olacak. Bittiğinde ise yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak. Törende konuşan Bakan Varank, Duraline'nin üretim ve ihracat performansını yeni bir yatırımla taçlandırdığını belirterek, " Türkiye'nin ekonomisine ve geleceğine güvenin bir göstergesi olan bu yatırım kararı dolayısıyla ben firma yetkililerini yürekten tebrik ediyorum." dedi.

'TÜRK SANAYİSİNİN GELDİĞİ AŞAMAYI GÖRMEKTEN ACİZLER'

"Dünya ekonomisi yüzde 3,3 uluslararası ticaret ise yüzde 8,5 düzeyinde daraldı."diyen Bakan Varank, "Böylesine zorlu bir yılda Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyümeyi başararak dünya genelinden ayrışan birkaç ekonomiden biri oldu. Gelin görün ki, tüm dünya Türkiye'nin bu başarısını takdir ederken, muhalefet, uluslararası kuruluşların dahi teyit ettiği bu rakamlara hala inanamıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü siyasi başarı umutlarını,hükümetimizin ve devletimizin aciz duruma düşmesine bağlamış durumdalar. Devlet batarsa, ekonomi çökerse kendilerini başarılı sayacaklar. Bu bakış açısı gözlerini o kadar köreltmiş ki, Türk sanayisinin geldiği aşamayı görmekten acizler. Her fırsatta ifade ediyorum. Gelsinler birlikte şu Kocaeli'ni bir gezelim, Türkiye'nin her bir şehrine yaydığımız organize sanayi bölgelerini, endüstri bölgelerini, teknoparkları ziyaret edelim." diye konuştu.

'HDP'Lİ İSİMLERİ BAKAN YAPMA PLANLARI VAR'

Siyaseti bir hizmet yarışı olarak gördüklerini söyleyen Bakan Varank, şunları söyledi:

"İstiyoruz ki muhalefet bize alternatif çözüm önerileriyle gelsin, ülkemizin refahını nasıl artırırız bunun derdini taşısın. Ama maalesef karşımızda tek bildiği iş iftira atmak olan bir muhalefet anlayışı hakim. Ne diyorlardı; 'Türkiye'de AK Parti iktidarında tek bir fabrika açılmadı.'Türkiye'nin dört bir yanındaki OSB'lere, sanayi alanlarına yayılmış binlerce fabrika, bunları her gün yalanlıyor. İşte bugün yeni bir sanayi yatırımın temelini atıyoruz, önümüzdeki günlerde birçoğunun açılışını gerçekleştireceğiz. Muhalefet bunları görür mü? Elbette görmez. Onların gündeminde üretim yok, sanayi yok, istihdam yok. Ne var? Dedikodular var, iftiralar var, kirli ittifak pazarlıkları var. HDP'li isimleri bakan yapma planları var. HDP ile örtülü ittifaklarını artık açık açık savunuyor, kirli pazarlıklarını gün yüzüne çıkarıyorlar. Böyle bir zihniyetin Türkiye'nin milli güvenliği, diye bir derdi olabilir mi? Bu kafa iktidar olsa, terörle mücadele rafa kalkar, bırakın SİHA'ları tek bir küçük drone dahi teröristlerin üstüne gönderilemez. Bakın hala dostlarının canı yanmasın diye bu kirli pazarlıklara ses etmeyen muhalefet ortakları var."

'CUMHURBAŞKANIMIZI NETENYAHU'YA BENZETME HADSİZLİĞİ'

Bakan Varank, "Utanmadan sıkılmadan Cumhurbaşkanımızı Netenyahu'ya benzetme hadsizliğini sergileyebiliyorlar. Ne demişler, körle yatan şaşı kalkar. İttifak ortakları yüzünden bunların dilleri de Kandille uyumlu hale geldi. Milletimiz elbette bunları not ediyor, vakti zamanı gelince de hesabını soracak. Bizim gündemimiz dedikodular, Fuat Avni tarzı operasyonlar değil, Türkiye'nin üretimi ve kalkınmasıdır." diye konuştu.

'100 MİLYON LİRAYI AŞAN BİR YATIRIM'

Dura Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yavuz da "Bugün gururlu ve heyecanlıyız. Firmamız 1993 yılında babam Fahrettin Yavuz tarafından kuruldu. Şu anda 27 ülkeye ihracat yapmaktadır. Yurt dışı satışlarımızda gösterdiğimiz satışlar yeni fabrika yapmaya teşvik etmiştir. 21 bin metrekarelik olacak olan yeni yatırım. Fabrika bittiğinde 100 milyon lirayı aşan yatırımı ülkeye kazandırmış olacağız. Hem istihdam hem de ihracat rakamlarımızda yüzde 80'in üzerinde artış bekliyoruz." dedi.

Son dakika haberi | BAKAN VARANK: DEVLET BATARSA, EKONOMİ ÇÖKERSE KENDİLERİNİ BAŞARILI SAYACAKLAR
Son dakika haberi | BAKAN VARANK: DEVLET BATARSA, EKONOMİ ÇÖKERSE KENDİLERİNİ BAŞARILI SAYACAKLAR
Son dakika haberi | BAKAN VARANK: DEVLET BATARSA, EKONOMİ ÇÖKERSE KENDİLERİNİ BAŞARILI SAYACAKLAR
Son dakika haberi | BAKAN VARANK: DEVLET BATARSA, EKONOMİ ÇÖKERSE KENDİLERİNİ BAŞARILI SAYACAKLAR
Son dakika haberi | BAKAN VARANK: DEVLET BATARSA, EKONOMİ ÇÖKERSE KENDİLERİNİ BAŞARILI SAYACAKLAR
Son dakika haberi | BAKAN VARANK: DEVLET BATARSA, EKONOMİ ÇÖKERSE KENDİLERİNİ BAŞARILI SAYACAKLAR
Son dakika haberi | BAKAN VARANK: DEVLET BATARSA, EKONOMİ ÇÖKERSE KENDİLERİNİ BAŞARILI SAYACAKLAR
Son dakika haberi | BAKAN VARANK: DEVLET BATARSA, EKONOMİ ÇÖKERSE KENDİLERİNİ BAŞARILI SAYACAKLAR
Son dakika haberi | BAKAN VARANK: DEVLET BATARSA, EKONOMİ ÇÖKERSE KENDİLERİNİ BAŞARILI SAYACAKLAR

Mustafa Varank, Muhalefet, Ekonomi, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | BAKAN VARANK: DEVLET BATARSA, EKONOMİ ÇÖKERSE KENDİLERİNİ BAŞARILI SAYACAKLAR - Son Dakika


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