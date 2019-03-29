Son Dakika Haberleri: Bakan Varank Devreye Girdi, Ferahspor Feraha Erdi

Bakan Varank Devreye Girdi, Ferahspor Feraha Erdi

1 saat önce

Ferahspor'un çim saha hayali, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank devreye girince gerçek oldu.

Bakan Varank Devreye Girdi, Ferahspor Feraha Erdi, System.String[]
Ferahspor'un çim saha hayali, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank devreye girince gerçek oldu.

Bakan Varank, dün İstanbul ilçelerini ziyaret ederken Üsküdar Ferah Mahallesi'ne uğradı. Ferah Spor Lokali'ni ziyaret eden Varank, Ferahsporlu genç sporcularla bir araya geldi. Futbolcular, Bakan Varank'a futbol oynadıkları kumla kaplı zeminin çimlendirilmesi talebini iletti. Bakan Varank, bugün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte gittiği Manisa'da ziyaretler gerçekleştirirken, gençleri talebini de kabine arkadaşına aktardı. Bakan Kasapoğlu da Varank'a Ferahspor için çim saha sözünü verdi.

Selfie ile duyurdu

Bakan Varank da müjdeli haberi Kasapoğlu ile çekildiği bir selfie ile sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Bakan Varank, "Üsküdar Ferah Mahallesi'nde dün ziyaret ettiğimiz Ferah Spor Lokali'nde genç sporcularımız kum sahalarının çimlendirilmesini istedi. Bugün Gençlik ve Spor Bakanımız @kasapoglu 'ndan sözü aldık. İnşallah en kısa zamanda #FerahSpor çim sahasına kavuşacak" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:21 Kaynak: İHA

Üsküdar, İstanbul, Mustafa Varank, Güncel
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