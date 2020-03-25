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Bakan Varank: "Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere...
6 saat önce
Bakan Varank: "Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz.
Bakan Varank: "Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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