Bakan Varank: "Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank: "Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere...

6 saat önce

Bakan Varank: "Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz.

Bakan Varank:

Bakan Varank: "Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:04 Kaynak: AA

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