Üye Girişi
Bakan Varank: "Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız" - Son Dakika

Bakan Varank: "Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız"

17.09.2021 20:58

Bakan Varank: "Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız" " Biz ille de insan, ille de insan diyoruz, çünkü insana yapılan hiçbir yatırım kaybettirmez" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve VİSA tarafından,...

Bakan Varank: "Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız"

" Biz ille de insan, ille de insan diyoruz, çünkü insana yapılan hiçbir yatırım kaybettirmez"

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve VİSA tarafından, pandemi döneminde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin artan dijitalleşme ihtiyacına yönelik geliştirilen Akıllı KOBİ platformu online olarak kapsamlı bir şekilde tanıtıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Visa tarafından ortaklaşa kurulan "Akıllı KOBİ platformu" için video konferans yöntemiyle lansman düzenlendi. Lansmana Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Online programda, işini dijitale taşımak isteyen KOBİ'lerin ihtiyaç duyacakları bilgi ve yönlendirmeleri, bine yakın dijital dönüşüm çözümünü içeren Akıllı KOBİ platformu, kapsamlı bir şekilde tanıtıldı.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmasında, çağın dinamiklerinin, toplumsal veya ekonomik bir dijital dönüşüm yolculuğunu herkese zorunlu kıldığını söyledi.

KOBİ'lere dijitalleşme yolculuklarında destek olarak Akıllı Kobi platformunun, paydaşlarla aynı öncelik ve vizyona sahip olduğunun bir örneği olduğunu belirterek, "Ben bu vesileyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Visa Türkiye'yi bu vizyoner girişimlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Ufak bir dijital dönüşüm hamlesiyle kurtulan dev şirketler, KOBİ'lerimize de örnek teşkil ediyor"

Kamu olarak; esnek, hızlı ve cesur kararlar alındığında Türkiye'nin rekabet gücünü nasıl ileri seviyelere çıkartabileceklerini gördüklerini aktaran Bakan Varank, "Ufak bir dijital dönüşüm hamlesiyle belki de tarihin tozlu sayfalarına karışmaktan kurtulan dev şirketler, KOBİ'lerimize de örnek teşkil ediyor" diye konuştu.

Bakan Varank, büyük ile küçük arasındaki farkın birkaç yıl hatta aylar kadar kısa sürede kapabildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Böylesine hızlı gelişen, dönüşen bir dünyada yapacağınız ufak ama zeki bir hamle büyük şirketleri ipten aldığı gibi, sizleri de zirveye taşıyabilir. Yine buradan özel sektör ve üniversitelere düşen pay ise; bu tür girişimlere, yeni teknolojilere yatırım yapmanın nasıl bir katma değer sağladığını fark etmektir."

Bakan Varank, Türkiye'nin mevcut işgücünün, doğru beceri ve yeteneklere yönelttiklerinde, gençleri bugünden geleceğin mesleklerine hazırladıklarında yarınların çok daha aydık olacağını dile getirdi.

"Biz ille de insan, ille de insan diyoruz. Çünkü insana yapılan hiçbir yatırım kaybettirmez"

Varank, teknoloji atölyeleri açtıklarını, uzay-hsavacılık-teknoloji festivalleri düzenlediklerini ve global yazılım okullarını Türkiye'ye kazandırdıklarını vurgulayarak, "Her fırsatta dile getiriyorum. Biz ille de insan, ille de insan diyoruz. Çünkü insana yapılan hiçbir yatırım kaybettirmez" dedi.

"Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız"

Dijital dönüşüm alınında yen bir vergi teşvik programı üzerinde çalıştıklarını aktaran Bakan Varank, şunları söyledi:

"Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız. Programdan faydalanmak isteyen işletmeleri önce olgunluk değerlendirme sürecine tabi tutacak, ardından dijitalleşme yol haritası çıkaracağız."

"Siz hedefleyeceksiniz, biz önünüzü açacağız"

KOBİ'lere seslenen Bakan Varank, "Siz hedefleyeceksiniz, biz önünüzü açacağız. Siz gayret edeceksiniz, biz destek olacağız" diyerek, bunu istişare, birlikte çalışma ve birlikte geliştirmeyle başaracaklarını kaydetti.

"Kamunun önemli tedarikçileri arasında KOBİ'ler bulunuyor"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında, Türkiye'nin ekonomisinde faaliyet gösteren işletmelerin en önemli kısmını KOBİ'lerin oluşturduğunu ifade ederek, "Büyük işletmeler KOBİ'lerin desteği ile üretimlerini gerçekleştiriyorlar, yine KOBİ'lerin desteğiyle ürün ve hizmetlerinin pazarlamasını yapabiliyorlar. Kamunun önemli tedarikçileri arasında KOBİ'ler de bulunuyor" diye konuştu.

Ekonominin çarklarının KOBİ'ler üzerinde kurulduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Hep söylüyorum, ülkemizdeki KOBİ'ler ekonomimizin bel kemiği, istihdamın ve büyümenin itici gücü, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşı olarak faaliyet gösteriyorlar" dedi.

"Biz KOBİ'ler için politika geliştiriyor, KOBİ'ler için çalışıyoruz"

TOBB'un üyelerinin yüzde 99'undan fazlasını KOBİ'ler meydana getirdiği bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, "Durum böyle olunca TOBB'un çalışma gündeminde KOBİ'ler öncelik arz ediyor. Biz de KOBİ'ler için politika geliştiriyor, KOBİ'ler için çalışıyoruz" diye konuştu.

"KOBİ'lerin artık dijitalleşmesi gerekiyor"

Hisarcıklıoğlu, özel sektörü etkilen en önemli konulardan bir tanesinin, teknolojilerin çok hızlı değişmesi ve gelişmesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni teknolojilerden en çok etkilenen kitleyi de KOBİ'ler oluşturuyor. İşte bu yüzden diyoruz ki, 'KOBİ'lerin artık dijitalleşmesi gerekiyor.' Diğer taraftan pandemi ile daha da artan dijitalleşme ihtiyacı en çok KOBİ'leri etkiliyor. Dijital dönüşümünü gerçekleştiremeyen KOBİ'ler ticari hayatlarına devam etmekte zorlanıyor, rekabette geride kalıyor. Pandemi ile dijitalleşme bir zorunluluk haline geldi."

"İletişim kopukluğu ve güven eksikliği konusunda sorunları ortadan kaldırmak üzere Akıllı KOBİ projesini geliştirdik"

Dijitalleşme konusunda çözüm sunan şirketler ile dijitalleşmek isteyen KOBİ'ler arasında iletişim kopukluğu ve güven eksikliği olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bu sorunları ortadan kaldırmak ve dijitalleşme konusunda tüm çalışmaları tek bir çatı altında toplayacak güvenilir bir platform oluşturmak üzere Akıllı KOBİ projesini geliştirdik. Visa da bu projenin sponsoru oldu" dedi.

"KOBİ'ler dijital olgunluk değerlendirme aracı ihtiyaç duydukları bilgilerin hepsini öğrenebilecekler"

Akıllı KOBİ platformu sayesinde KOBİ'ler ile teknoloji tedarikçilerini bir platformda buluşturduklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Teknoloji tedarikçileri ürün ve hizmetlerini bu platformda ücretsiz olarak sergiliyor. KOBİ'ler de platform üzerinden kategori, sektör ve işletme ölçeğine göre sınıflandırılmış dijital ürün ve hizmetleri inceleyebiliyor, teknoloji tedarikçileri ile iletişime geçebiliyorlar. KOBİ'ler dijital olgunluk değerlendirme aracı ile dijitalleşmenin neresindeler, nerede dijital dönüşüme ihtiyaçları ve hangi ürünleri kullanmaları gerek, bunların hepsini öğrenebilecekler."

"Dijitalleşme ve dijital dönüşüm konusunda kamunun destekleri etkin bir ekosistem oluşması açısından çok önemli"

Öte yandan KOBİ'lerin, eğitim, rehberlik hizmetleri ve farkındalık çalışmaları ile dijital dönüşüm konusunda yönlendirildiği bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, "Bu yeni kavram ile KOBİ'lerin dikkatlerini çekmiş ve platform hizmetleriyle onların dijital dönüşüm konusunda karar almalarını hızlandırmış olacağız. Akıllı KOBİ ile aslında bir dijitalleşme seferberliği de başlatmış oluyoruz. Bu platformu bir dijitalleşme üssü, bir dijital dönüşüm merkezi olarak nitelendiriyoruz. Zira, dijitalleşme ve dijital dönüşüm konusunda kamunun destekleri etkin bir ekosistem oluşması açısından çok önemli" diye konuştu.

VİSA Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise, KOBİ'ler açısında çok önemli bir ihtiyaç haline gelen dijitalleşme konusunda TOBB ile hayata geçirdikleri Akıllı KOBİ platformunu sizlerle paylaşmak üzere bir arada olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"KOBİ'lere yönelik daha ete ve kemiğe bürünen bir dijitalleşme seferberliğinin son parçasını sizlere sunmak istiyoruz. TOBB işbirliğinde ortaya koyduğumuz Akıllı KOBİ platformumuz aslında KOBİ'lere tüm ihtiyaçlarını A'dan Z'ye tüm aynı çatı altın karşılama imkanı sunan bir platform. Dijitalleşme yolculuklarında onlara yol gösterecek, rehberlik edecek çok kapsamlı bir alan tasarladık."

Teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu'nun açılış konuşmalarından önce sunum yaptığı toplantı Akıllı KOBİ platformunun Demo tanıtımı ile devam etti.

Bakan Varank: Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız
Bakan Varank: Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız
Bakan Varank: Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız
Bakan Varank: Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, geri dönüşüm, Türkiye, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: 'Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Magazin camiası bu buluşmaya kilitlendi! Mali ile Seda canlı yayında barışacak 20:44 Magazin camiası bu buluşmaya kilitlendi! Mali ile Seda canlı yayında barışacak 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, dışarıdaki son gününde gazetecilere sataştı 20:21 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, dışarıdaki son gününde gazetecilere sataştı Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi 20:08 Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi
Mersin Valiliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında 19:28 Mersin Valiliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında "Polislerin şarjörleri toplandı" iddialarını yalanladı 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi 19:08 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi Yeni dizi için imaj değiştiren Ebru Şahin'in son hali hayranlarını şaşırttı 18:52 Yeni dizi için imaj değiştiren Ebru Şahin'in son hali hayranlarını şaşırttı
Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak 18:26 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı 17:52 Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:08 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi
18:52 Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı
18:49 Son Dakika! İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı
18:25 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak
18:20 15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu
18:04 Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek
18:01 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz
17:50 İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü
17:35 İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım
17:18 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu
Son ankette çarpıcı detay! HDP seçmeninin yüzde 68.9'u Son ankette çarpıcı detay! HDP seçmeninin yüzde 68.9'u "Demirtaş'ın işaretiyle hareket ederim" cevabı verdi         
21:19
Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı         
20:28
Meteoroloji Meteoroloji "Yön değiştirdi" diye uyardı! Şiddetli sağanak yağış Doğu'daki 4 ilimizde etkili olacak         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi         
20:00
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı         
18:53
Öğrencisi hakkında Öğrencisi hakkında "Eteğini kaldırıp tokat attım" diyen Celal Şengör'e Şahan Gökbakar'dan tepki         
18:52
Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek         
18:04
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz eden şahıs, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz eden şahıs, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
17:50
İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü         
17:50
Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım         
17:35
Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri "Çocuğum ortada kaldı" oldu         
17:07
Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor         
15:59
Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı         
15:31
Celal Şengör'ün Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş         
14:26
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 21:47:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Varank: "Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement