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BAKAN VARANK, DİJİTALPARK TEKNOKENT'İN TEMELİNİ ATTI - Son Dakika

BAKAN VARANK, DİJİTALPARK TEKNOKENT'İN TEMELİNİ ATTI

07.07.2021 22:07

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bugüne kadar 6,2 milyar dolarlık ihracat, 131 milyar TL'lik satış gerçekleştirenteknoparklarımızda 6 bin 680 firma yer alıyor ve buralarda çalışan tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısı da 60 bine yaklaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bugüne kadar 6,2 milyar dolarlık ihracat, 131 milyar TL'lik satış gerçekleştiren

teknoparklarımızda 6 bin 680 firma yer alıyor ve buralarda çalışan tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısı da 60 bine yaklaştı. Bu firmaların yüzde 45'i yazılım sektöründe faaliyet gösteriyor. dedi.

Bakan Varank, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Türk Alman Üniversitesi'nin ortaklığında yapılacak Dijitalpark Teknokent'in temelini attı. Temel atma törenindeki konuşmasında, bugün son 19 yılda neredeyse sıfırdan inşa edilen 'Ar-Ge ve Yenilik' ekosistemine yeni bir aktörün daha dahil olduğuna işaret eden Varank, teknoparkların, teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi sürecindeki kritik rolleri dolayısıyla ekosistemin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Teknoparklar aracılığıyla, teknoloji ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren firma ve girişimcilere altyapı hizmetleri sunulduğunu belirten Varank, ileri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut şirketlerin de büyümesini teşvik ettiklerini dile getirdi.

Bakan Varank, Ar-Ge ve girişimcilik kültürü olan bir ekosistemin ve nitelikli istihdamın oluşmasına Bakanlık olarak teknoparklar aracılığıyla aracılık ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti Tabii, üniversitelerimizin de bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip olması ve bu yetkinliğini ekosistemin yararına sunması da üzerinde durduğumuz ve teknoparklar vasıtasıyla elde ettiğimiz değerli bir sonuç. Bu doğrultuda, bugün temelini attığımız teknoparkımızın, üniversitelerimizi girişimci ve yenilikçi

birer üniversite olma yolunda güçlendireceğine inanıyorum. İstanbul ve Rize'deki yerleşkeleriyle birlikte tam kapasiteye ulaştığında, 4 bin tam zamanlı Ar-Ge personelinin çalıştığı 300 girişimciye ev sahipliği yapacak önemli bir yatırımdan

bahsediyoruz, hayırlı olsun.

Varank, bunun için, iyi işleyen bir Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin lüks değil, şart olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı İşte biz bu ihtiyaca cevap vermek üzere, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kolları sıvayarak işe giriştik. 2002 yılından itibaren ülkemizdeki Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemini etkili hale getirmek için büyük yatırımlar yaptık. Bugün 207 üniversitemiz, 8 milyona yaklaşan üniversiteli sayımız, yaklaşık 1.600 Ar-Ge ve Tasarım Merkezimiz, 88 Teknoloji Geliştirme Bölgemiz ve 183 bin tam zamanlı araştırmacımız bu ekosistemin temel aktörleri. Desteklediğimiz teknoloji geliştirme merkezleri, kuluçka merkezleri ve teknoloji transfer ofisleri de ekosisteme öncülük eden diğer aktörler. Girişimcilere ve gençlere ev sahipliği yapan bütün bu aktörler aynı zamanda, Milli Teknoloji Hamlemizin de vazgeçilmez paydaşları. Paydaşlarımızı, 'fikirden ürüne, üründen pazara olan tüm süreçlerde' iyi kurgulanmış desteklerimizle teşvik

ediyoruz.

TAM ZAMANLI AR-GE PERSONELİ SAYISI DA 60 BİNE YAKLAŞTI

Yapılan destek çalışmaları ve verilen teşvikler hakkında bilgi veren Bakan Varank, şunları söyledi Bakanlık olarak, teknopark firmalarımıza vergisel avantajların yanı sıra, danışmanlık, ticarileşme, ihracat destekleri ve iş birliği destekleri sunuyoruz. Türkiye'de 2001 yılında sadece 2 teknopark vardı, bugün 57 ilimizde 88 teknoparka sahibiz. Önümüzdeki dönemde her bir şehrimize en az bir teknopark kazandırmanın gayreti içinde olacağız. Bugüne kadar 6,2 milyar dolarlık ihracat, 131 milyar TL'lik satış gerçekleştiren teknoparklarımızda 6 bin 680 firma yer alıyor ve buralarda çalışan tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısı da 60 bine yaklaştı. Bu firmaların yüzde 45'i yazılım sektöründe faaliyet gösteriyor. Ayrıca, yabancı sermaye açısından baktığımızda, teknoparklarımızda yaklaşık 350'ye yakın yabancı veya yabancı ortaklı firma yer alıyor, içinde gerçekten

büyük global markalar var. Şu anda yaklaşık 11 bin proje yürütülen teknoparklarımızda bugüne kadar 41 binin üzerinde Ar-Ge projesi tamamlandı.

1.248 AR-GE VE 345 TASARIM MERKEZİMİZDE YAKLAŞIK 76 BİN AR-GE PERSONELİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Firmaların başvuru sonuçlarına bakıldığında, şimdiye kadar sadece teknopark kaynaklı 1.330 patent, 200 tasarım, 399 faydalı model ve 543 yazılım tescili gerçekleştirildiğini aktaran Varank, Bakanlık olarak, teknoparklarımızdaki firmalarımıza yaklaşık 21 milyar TL'lik vergisel muafiyet tanıdık. Bunun yanında Bakanlık olarak teknoparklarımızın altyapı, idare binası, kuluçka merkezi inşası için de hibe destekleri yapıyoruz, bu zamana kadar yaptığımız hibe desteği tutarı da yaklaşık 1 milyar liraya ulaştı. dedi.

İSTANBUL BAŞLI BAŞINA BİR MARKA

Bakan Varank, İstanbul'un önemine işaret ederek, İstanbul başlı başına bir marka. Biz İstanbul'u teknolojinin ve girişimciliğin de cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. dedi. Girişimciliğin son dönem dünya ekonomisinin en önemli yatırım alanlarından biri olduğunu belirten Varank, Türkiye'nin girişimcilik potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Varank, şunları söyledi Henüz 5 sene önce, 7 sene önce, sadece bir fikrin üzerine inşa edilmiş Türk firmalarının da milyar dolar üzerinde değerlemeye sahip firmalar haline geldiğini görüyoruz.

Temel atma törenine, Türk Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Başkanı ve Dijital Park Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Bayraktar, Dijital Park Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin ve diğer yetkililer de katıldı. Açılış konuşmalarının ardından yetkililer butona basarak, temel atma işlemini gerçekleştirdi.

BAKAN VARANK, DİJİTALPARK TEKNOKENT'İN TEMELİNİ ATTI
BAKAN VARANK, DİJİTALPARK TEKNOKENT'İN TEMELİNİ ATTI
BAKAN VARANK, DİJİTALPARK TEKNOKENT'İN TEMELİNİ ATTI
BAKAN VARANK, DİJİTALPARK TEKNOKENT'İN TEMELİNİ ATTI

Araştırma Geliştirme, Mustafa Varank, Türk Lirası, İhracat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN VARANK, DİJİTALPARK TEKNOKENT'İN TEMELİNİ ATTI - Son Dakika


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