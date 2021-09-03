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Bakan Varank, DİKA Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Varank, DİKA Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda konuştu Açıklaması

03.09.2021 13:14
Bakan Varank, DİKA Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, terörün neden olduğu eski karanlık günlere yeniden dönülmesine fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Yatırımlarla bölgemizi hak ettiği refaha kavuşturacak, geri kalmışlığın terör örgütleri tarafından istismar edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, terörün neden olduğu eski karanlık günlere yeniden dönülmesine fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Yatırımlarla bölgemizi hak ettiği refaha kavuşturacak, geri kalmışlığın terör örgütleri tarafından istismar edilmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Varank, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda, Bakanlığın, Ajans ve GAP İdaresi ile Mardin'in gelişimini desteklemek için çalıştığını vurguladı.

Terörü bölgeden temizlemişken bir daha eski karanlık günlere dönülmesine fırsat vermeyeceklerine dikkati çeken Varank, "Yatırımlarla bölgemizi hak ettiği refaha kavuşturacak, geri kalmışlığın terör örgütleri tarafından istismar edilmesine müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Varank, Türkiye ekonomisinin 2021 ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdüğünü anımsatarak, bu büyümeyle Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen ikinci ülke olduğuna işaret etti.

Alt bileşenlere bakıldığında da imalat sanayisinin yüzde 43,4'lük bir büyümeyle ekonominin itici gücü olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

"Bunu kabullenemeyenler ülkemizin en köklü kurumlarından olan TÜİK'e hadsizce saldırmaya başladılar. Böyle bir büyüme olabilir miymiş? TÜİK'e güvenmiyorlarmış. Bu insanlar acaba Avrupa Birliği ülkelerinin ya da Birleşik Krallık'ın büyüme rakamlarını gördüler mi? TÜİK'e karşı ön yargılarını oralardaki istatistik kurumları için de taşıyorlar mı? Siyaseten onların hoşuna gitmeyen rakam açıklandığında ilgili kurumu eleştirmeye başlıyorlar. Bu zihniyete baksanız AK Parti döneminde Türkiye'de tek bir fabrika bile açılmadığını iddia ediyorlar. 19 yılda Türkiye'de hiç fabrika açılmadı diyenleri OSB'lere davet ediyoruz ama tenezzül edip gelmiyorlar. Türkiye büyüyor, muhalefet görmek istemese de büyüme rakamlarımız bunu ispat ediyor. Şehirlerimizdeki OSB'lere gitseler, yeni yatırımların nasıl devreye alındığını görseler, fabrikaları bir ziyaret etseler çarkların nasıl umutla döndüğüne şahit olabilecekler ama biz bu zihniyete alıştık. Bu yüzden onların ne dediğine çok da bakmadan işimize odaklanıyoruz."

"Gelişmelere göz atmalarını tavsiye ediyorum"

Varank, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırladıkları Sanayi ve Teknoloji Stratejisi çerçevesinde atılımlara devam ettiklerini bildirdi.

Bu kapsamdaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Varank, "Bölgesel kalkınma programlarıyla illerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını azaltıyoruz. Elektrikli ve otonom araçlar, uzay ve yapay zeka gibi alanlarda ülkemize çağ atlatacak vizyon projeleri de devreye alıyoruz. Bizleri eleştirenlere, muhalefet zihniyete, üretimde, büyümede, ihracatta yaptığımız atılımları eleştirmeden önce buralardaki gelişmelere bir göz atmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Varank, 2004'ten bu yana düzenli olarak büyüyen Mardin ekonomisinin 2019'da 24,1 milyar liralık milli gelir yarattığını belirterek, gelirin bileşenlerinde ticaret ve hizmet sektörlerinin öne çıktığını söyledi.

Bölgede geçmişte terör sebebiyle yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Mardin'in sanayi performansının da mütevazı şekilde arttığını söyleyen Varank, "2004'te sanayinin il milli geliri içindeki payı yüzde 10 iken 2019'da yüzde 15'lere ulaşmış gözüküyor. Bu artış ilimizin ihracatına da yansıyor, 2020'de Mardin'in ihracatı 1 milyar doları yakalamış durumda." bilgilerini paylaştı.

Varank, 2019 itibarıyla Mardin'de 140 binden fazla kayıtlı istihdam söz konusu olduğuna işaret ederek, ihracat ve istihdam performansında Mardin'in bir sınır ili olmasının etkisi olduğunu dile getirdi.

Verilere bakıldığında hazır giyim ve gıda sanayi gibi sektörlerde kayda değer gelişmelerin olduğunun görüldüğünü anlatan Varank, ilin ekonomisinin 19 yılda kaydettiği gelişmeye Bakanlık olarak da katkı sunduklarını kaydetti.

"Rakamlarla sabit bir gelişme söz konusu"

Varank, kendilerinden önce Mardin'de 1 OSB varken bugün ilde 3 OSB'nin bulunduğunu belirterek, "Midyat OSB'miz de resmi olarak kuruldu. İnşallah hızlı bir şekilde altyapı çalışmaları tamamlanacak. Bu OSB'lere bugüne kadar yaptığımız yatırım tutarı 65 milyon lirayı geçti." dedi.

İşletmelere, üretim ve ihracatlarını geliştirmeleri amacıyla destekler sağladıklarına işaret eden Varank, KOSGEB, DİKA gibi bağlı kuruluşlarla ile sağladıkları desteklere değindi.

Varank, Mardin'e 2002'den bu yana 4,8 milyar lira yatırım öngörüsü olan 948 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini ifade ederek, bu desteklerin katkısıyla şehirdeki işletmelerin sayısının 2008'de 2 bin 200 civarında iken 2019'da 6 bin 800'ü geçtiğini, imalat sektörlerindeki işyeri sayısının da yaklaşık 3 kat arttığını söyledi.

"Önümüzdeki dönemde vereceğimiz desteklerle Mardin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandıracağız." diyen Varank, Mardin'de sabit bir gelişmenin söz konusu olduğuna ancak ilin daha büyük bir potansiyele sahip bulunduğuna dikkati çekti.

Varank, gelişmeye açık alanları tespit edip yenilikçi projelerle bunları ekonomiye kazandırmaya çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün sözleşmesi imzalanacak 4 proje de bu çalışmalarını bir sonucu. Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı ile bölgede faaliyet gösteren imalat sanayi işletmelerinin finansman maliyetlerini azaltmaya çalışacağız. Böylece daha fazla kaynağı yatırıma yönlendireceğiz. Bu programın bütçesinin artırılmasıyla ilgili bir talep söz konusu. Burada finansman maliyetini karşılayacağımız bütçeyi artırarak çok daha büyük bir kredi hacmi oluşturmamız lazım. Yıl sonu itibarıyla da daha fazla işletmemizi desteklemiş olacağız. Diğer taraftan, SOGEP kapsamında destek vereceğimiz, toplam bütçesi 3 milyon lira olan 'Bir Mutfak Hikayesi' ve 'Kadın Emeği Tandır Evleri' projeleriyle kadınların aktif iş gücüne katılmalarını sağlayacağız. Son olarak, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında destekleyeceğimiz Mardin Kalesi Kaya Islahı Projesi'nde ise kale etrafındaki kaya düşmesi riski bulunan yamaçları ıslah edeceğiz. Böylece buraları turizme kazandırarak, ilimizin turizm kapasitesini artıracağız."

"Hazır fabrika binaları inşa edeceğiz"

Gelecek dönemde de Mardin'in üretim ve istihdamına katkı sağlayacak yenilikçi yatırımları desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Varank, Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mardin'in 3 ilçesinde ve 2. OSB'de tekstil sektörüne yönelik hazır fabrika binaları inşa edeceklerini bildirdi.

Varank, söz konusu fabrikalar tamamlandığında 2 bin kişilik istihdam oluşturmasını hedeflediklerini belirterek, "Bu fabrikalarla şehrimizde işsizlik sorununu ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir adım atmış olmak istiyoruz. Yakın zamanda bu projelerle ilgili geldiğimiz aşamaları sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.

Mardin'in bir teknoloji geliştirme bölgesine sahip olması gerektiğini düşündüğünü kaydeden Varank, "Üniversitemiz ve ilgili diğer kurumlar tarafından yapılacak bir başvuruyu memnuniyetle karşılayıp gerekli desteği vereceğiz." dedi.

Tanıtım programına, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban ve AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç da katıldı.

Konuşmaların ardından, 4 projeye ilişkin sözleşmeler imzalandı. Daha sonra, sanayiciler ve iş insanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

AK Parti, Mardin, Terör, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, DİKA Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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