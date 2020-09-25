Bakan Varank, Diyarbakır'da Girişimci Destek Merkezinin temelini attı - Son Dakika

Bakan Varank, Diyarbakır'da Girişimci Destek Merkezinin temelini attı

Bir dizi ziyaret ve açılış için Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Girişimci Destek Merkezinin temel törenine katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, Diyarbakır'da Girişimci Destek Merkezinin temelini attı, System.String[]

Bir dizi ziyaret ve açılış için Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Girişimci Destek Merkezinin temel törenine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır insanının girişimcilik noktasından çok başarılı olduğunun altını çizen Bakan Varank, "Ben milletimizin girişimciliğe olan ilgisini gittiğim her yerde görebiliyorum. Diyarbakır insanı da bu manada çok başarılı inşallah buradan da yetişecek ve çıkacak girişimler önemli işlere imza atacaktır" dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Girişimci Destek Merkezinin temel atma törenine katıldı. Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu Caddesi üzerinde bulunan Diyarbakır Girişimci Destek Merkezinin temel atma törenine Bakan Varank'ın yanı sıra, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Oya Eronat, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Temel atma töreni öncesi konuşan Bakan Varank, bugün Diyarbakır'a müjdelerle geldiklerini söyledi. Bakan Varank, "Biraz önce önümüzdeki dönemde Cazibe Merkezleri Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 7 projenin imzasını attık, bu projeler inşallah Diyarbakır'ımıza yirmi milyon liralık bir kaynağı aktarmış olacağız. Toplumun her kesimine dezavantajlı kesimlerde dahil dokunan işleri başlatmış olduk. Şimdi yine hayırlı bir iş için buradayız Diyarbakır girişimci destek merkezinin temel atma törenini yapıyoruz" diye konuştu.

"Diyarbakır insanı girişimcilikte çok başarılı"

Diyarbakır insanının girişimcilik noktasından çok başarılı olduğunun altını çizen Bakan Varank, "Biliyorsunuz girişimcilik dünyada en fazla ilgili gören alanlardan bir tanesi haline gelmiş durumda, özellikle teknoloji tabanlı işlerde tüm dünyada fonlar başarılı girişimleri arayıp bulup onlara yatırım yapmak için gayret gösteriyorlar. Biz burada yapacağımız bu güzel eser ile inşallah bölgemizdeki ve şehrimizdeki girişimcilere ihtiyaç duydukları danışmanlığı vereceğiz. Onların kapasitelerini artırmak için kendilerine destek olacağız. Bu proje yaklaşık 9 milyon liralık bir proje, bunun 7,5 milyon lirasını Bakanlığımızın ilişkili kurumları ve kalkınma ajansları çerçevesinde Cazibe Merkezleri Destekleme Programından biz karşılayacağız. İnşallah buradan yetişecek girişimler çok büyük firmalar haline gelecek, buranın ekonomisine büyük katkılar sağlayacak. Ben milletimizin girişimciliğe olan ilgisini gittiğim her yerde görebiliyorum. Diyarbakır insanı da bu manada çok başarılı inşallah buradan da yetişecek ve çıkacak girişimler önemli işlere imza atacaktır" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Varank ve beraberindekiler Diyarbakır Girişimci Destek Merkezinin temelini attı. - DİYARBAKIR

Bakan Varank, Diyarbakır'da Girişimci Destek Merkezinin temelini attı
Bakan Varank, Diyarbakır'da Girişimci Destek Merkezinin temelini attı
Bakan Varank, Diyarbakır'da Girişimci Destek Merkezinin temelini attı
Bakan Varank, Diyarbakır'da Girişimci Destek Merkezinin temelini attı
Bakan Varank, Diyarbakır'da Girişimci Destek Merkezinin temelini attı
Bakan Varank, Diyarbakır'da Girişimci Destek Merkezinin temelini attı

Mustafa Varank, Gİrişimcilik, Diyarbakır, Bakan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Varank, Diyarbakır'da Girişimci Destek Merkezinin temelini attı - Son Dakika


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