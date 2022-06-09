DİYARBAKIR - Bakan Varank, Diyarbakır'da vatandaşlara limonata ve meyan kökü şerbeti ikram etti - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR - Bakan Varank, Diyarbakır'da vatandaşlara limonata ve meyan kökü şerbeti ikram etti

09.06.2022 11:53

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Valiliğini ve esnafı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Valiliğini ve esnafı ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak amacıyla kente gelen Varank, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile görüştü.

Daha sonra merkez Sur ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Varank, onlarla sohbet etti.

Varank, vatandaşlara limonata, meyan kökü şerbeti ve simit ikram etti, bir çayevinde çay içti.

Esnaf ziyaretinde Bakan Varank'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın eşlik etti.

DİYARBAKIR - Bakan Varank, Diyarbakır'da vatandaşlara limonata ve meyan kökü şerbeti ikram etti
DİYARBAKIR - Bakan Varank, Diyarbakır'da vatandaşlara limonata ve meyan kökü şerbeti ikram etti
DİYARBAKIR - Bakan Varank, Diyarbakır'da vatandaşlara limonata ve meyan kökü şerbeti ikram etti
DİYARBAKIR - Bakan Varank, Diyarbakır'da vatandaşlara limonata ve meyan kökü şerbeti ikram etti
DİYARBAKIR - Bakan Varank, Diyarbakır'da vatandaşlara limonata ve meyan kökü şerbeti ikram etti
DİYARBAKIR - Bakan Varank, Diyarbakır'da vatandaşlara limonata ve meyan kökü şerbeti ikram etti
DİYARBAKIR - Bakan Varank, Diyarbakır'da vatandaşlara limonata ve meyan kökü şerbeti ikram etti

YORUMLAR
500
Bakan Varank Diyarbakırlılara meyan şerbeti ve limonata ısmarladı Bakan Varank Diyarbakırlılara meyan şerbeti ve limonata ısmarladı Bakan Varank, Diyarbakır'da 'Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması Bakan Varank, Diyarbakır'da 'Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Bakan Varank, Diyarbakır'da vatandaşlara limonata ve meyan kökü şerbeti ikram etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:10 Çiftlik Bank dolandırıcısı "Tosuncuk" Mehmet Aydın: Çiftlik Bank ismini bana BDDK tescilledi, kusur bende değil onlarda
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
13:16 TÜİK önünde arbede çıktı! Enflasyon rakamlarını protesto etmek için toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcilerine polisten müdahale geldi
12:59 Boz ayıya tuzak kurup havaya uçurdular! Vahşet anları kameralarda
12:53 Müslüman olduğunu açıklayan Arsenal'ın yıldız futbolcusu, ismini Yakubu olarak değiştirdi
12:44 Evlerinin balkonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kadın tutuklandı, erkeğe bir yaptırım yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:26:32. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Bakan Varank, Diyarbakır'da vatandaşlara limonata ve meyan kökü şerbeti ikram etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement