Bakan Varank: "Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta... - Son Dakika

Bakan Varank: "Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa büyük yanılgı içindeler"

DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa akan Varank, Diyarbakır'da Sanayi Mektebi'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Bakan Mustafa Varank, Kobani soruşturmasına ilişkin "Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa büyük yanılgı içindeler" dedi.