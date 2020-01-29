Bakan Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 9 Şubat'ta başlayacağını duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 9 Şubat'ta başlayacağını duyurdu - Son Dakika

Bakan Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 9 Şubat'ta başlayacağını duyurdu

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 9 Şubat tarihinde İstanbul'dan hareketle başlayacağını duyurdu.

Bakan Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 9 Şubat'ta başlayacağını duyurdu, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 9 Şubat tarihinde İstanbul'dan hareketle başlayacağını duyurdu.


Sakarya'da 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek ve ilk etapta 300 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın ikinci aşaması tamamlandığında ise 600 kişiye iş olanağı sağlanmış olacak. WABCO'nun Sakarya Fabrikası temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bir hususu ilk kez buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat tarihinde İstanbul'dan hareketle başlayacak. Bu seneki seferi, yeni kurduğumuz TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda yapacağız. Yapılacak seferde yer ve deniz bilimleri, biyoloji, kimya, uzay ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda 15 proje gerçekleştirecek bilim insanları yer alacak. Biliyorsunuz kutup araştırmaları dünyanın geçmişine olduğu kadar geleceğine de ışık tutuyor. Bu alanda yapılan öncü çalışmalar; farklı perspektifleri gün yüzüne çıkararak, ezberleri de bozuyor. Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi kapsamında nihai hedefimiz, danışman ülke statüsüne geçerek kıtanın yönetiminde söz sahibi olabilmektir. İşte düzenlediğimiz seferler bu statüyü kazanmak için atılması gereken adımlardan birisi. Bu kapsamda ayrıca farklı ülkelerle işbirliği faaliyetleri yürütüyor, nitelikli bilimsel çalışmaları da destekliyoruz" dedi. - SAKARYA

Mustafa Varank, İstanbul, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Deprem dayanıklılık testi' yaptıranların sayısı giderek artıyor!
Bakan Varank'tan 210 binden fazla kişiye istihdam müjdesi "Robin Hood" bu kez deprem bölgesinde ortaya çıktı İstanbul'da depremden zarar gören 9 okul için yıkım kararı alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 18:47:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 9 Şubat'ta başlayacağını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]