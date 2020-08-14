Bakan Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk - Son Dakika

Bakan Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Haziran'da sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi.

Bakan Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Haziran'da sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi. Aylık bazda, endeksin tüm kalemlerinde yükseliş var. Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor. Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk" dedi.

Bakan Varank, 'DEİK EU Talks: Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programı'na video konferans yöntemi ile katıldı. Bakan Varank, Ufuk programları hakkında, özel sektörün yüksek bir farkındalığa sahip olmasını, buradaki imkanlardan en verimli şekilde faydalanmasını arzuladıklarını belirtti. Bakan Varank, "Bu manada DEİK, gerek kurumsal kapasitesi, gerekse aktif girişimcileriyle, sıkı işbirliği yapabileceğimiz önemli paydaşlardan bir tanesi. Ümit ediyorum ki bu toplantı, yeni projelerin hız kazanmasına güzel bir vesile olur. Detaylara girmeden önce, az evvel açıklanan haziran ayı sanayi üretim endeksine ilişkin birkaç kelam etmek istiyorum. Haziran'da sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi. Her iki verinin de pozitif olması, reel sektörün gidişatını göstermesi açısından oldukça sevindirici. Aylık artış yüzde 17.6 olarak gerçekleşti, Mayıs ayındaki güçlü seviyeyi, Haziran'da da tekrarladı. Aylık bazda, endeksin tüm kalemlerinde yükseliş var. Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor. Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk" dedi.

'EKONOMİK CANLANMA HIZ KAZANDI'

Varank, rakamların sürpriz olmadığını belirterek, "Salgın boyunca uyguladığımız makro politikaların, reel sektör açısından ne denli isabetli olduğunu; üretim, kapasite kullanım oranları ve güven endekslerindeki canlanmadan çok net bir şekilde görebiliyoruz. Zorlu geçen nisan ayının ardından, mayıs ve haziranda ekonomik canlanma hız kazandı. Haziran'da düzenlediğimiz 859 belgeyle, teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. Yılın ilk yarısında yatırım talebi, salgına rağmen, geçen senenin yüzde 14 üzerinde. Teşvik ettiğimiz sabit yatırım tutarı 86 milyar liraya ulaştı. Bu yatırımlar tamamlandığında, 130 bine yakın vatandaşımıza yeni istihdam imkanları doğacak. Reel sektör cephesi, temmuz ayında vites yükseltmeye devam etti. Üretimin temel girdilerinden olan elektrik tüketimi verileri artış eğiliminde. Organize Sanayi Bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, hazirana göre yüzde 7 daha fazla. Hatta temmuz tüketimi, pandemi öncesi dönem olan martı da geride bıraktı. Tabi bizim için önemli olan, bu gidişatın sürekli ve sürdürülebilir olması. Ancak bu şekilde kalıcı bir toparlanmadan bahsedebiliriz. Bakanlık olarak tüm gücümüzle ve tüm kaynaklarımızla, üretimin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'VERİMLİLİK VE İNOVASYON KRİTİK BİR ROLE SAHİP'

Finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların, reel sektör dinamiklerini sarsmaması gerektiğini belirten Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Günlük değişimlere bakarak; yatırım, üretim ve istihdam planlarınızı değiştirmemelisiniz. Şu an başta ticaret ortaklarımızdan olmak üzere, küresel ekonomide harekete geçmeyi bekleyen bir talep var. Bu ertelenmiş talep; tüketim ve yatırım artışı olarak sisteme girecek. İşte Türk sanayicileri, bu talebe fazlasıyla karşılık verecek bir yapıyı kurmanın peşinde olmalı. Bir yandan yeni pazarlar ararken, diğer yandan mevcut pazarlarımızdaki avantajları katlayabilmeliyiz. Farkımızı ortaya koymak; rekabetçi fiyat ve yüksek kalite kombinasyonundan geçiyor. Buna giden yolda da; verimlilik ve inovasyon kritik bir role sahip. Yeniliğe ve Ar-Ge'ye ne kadar çok bütçe ayırırsanız, piyasadaki rekabet gücünüz de o denli yüksek olur. İşte tam bu noktada, finansman sıkıntısı çekiyorsanız ve dış kaynak arayışınız varsa; Avrupa Birliği'nin Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programları, sizler için biçilmiş kaftan. Ufuk 2020 programı, 2014 yılında başladı ve bu sene sona erecek. Bu program, 80 milyar avroluk kaynağıyla dünyanın en büyük bütçeli Ar-Ge ve yenilik programı. Ufuk Avrupa ise 2021-2027 yılları arasında uygulanacak ve bütçesinin minimum 100 milyar Avro olması bekleniyor."

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 12:05

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk - Son Dakika
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