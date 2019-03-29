Bakan Varank: "Dünyanın En İyi 100 Üniversitesinden 200'den Fazla Araştırmacı Türkiye'de...
35 dakika önce
Bakan Varank: "Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 200'den fazla araştırmacı Türkiye'de araştırmalarını sürdürecek.
Bakan Varank: "Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 200'den fazla araştırmacı Türkiye
'de araştırmalarını sürdürecek."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:01 Kaynak: AA
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