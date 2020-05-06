Bakan Varank duyurdu; Covid-19'la mücadeleye omuz verecek araştırmacılar belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank duyurdu; Covid-19'la mücadeleye omuz verecek araştırmacılar belli oldu - Son Dakika

Bakan Varank duyurdu; Covid-19'la mücadeleye omuz verecek araştırmacılar belli oldu

6 saat önce

Küresel salgın Covid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak araştırmacıları teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK tarafından duyurusu yapılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın (STAR) değerlendirme süreci tamamlandı.

Bakan Varank duyurdu; Covid-19'la mücadeleye omuz verecek araştırmacılar belli oldu, System.String[]

Küresel salgın Covid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak araştırmacıları teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK tarafından duyurusu yapılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın (STAR) değerlendirme süreci tamamlandı. Programa yapılan 340 başvurunun 300'ü destek almaya hak kazandı. Değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Araştırmacılarımıza güveniyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağız. Önünüzde hiçbir engel yok" dedi.


Küresel salgın Covid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak araştırmacıları teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK tarafından duyurusu yapılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın (STAR) değerlendirme süreci tamamlandı. Programa yapılan 340 başvurunun 300'ü destek almaya hak kazandı. Başvuruların 118'i lisans, 85'i yüksek lisans,70'i doktora öğrencisi ve 27'si doktora sonrası çalışma yapan araştırmacılardan oluştu.


Değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Araştırmacılarımıza güveniyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağız. Önünüzde hiçbir engel yok, bundan sonra da asla olmayacak. Bu küresel tehdide karşı hep birlikte başarmakta kararlıyız. 'Milli Teknoloji Hamlesi' yolunda sizlerden de aldığımız güçle emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.


TÜBİTAK tarafından Covid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak genç araştırmacıları teşvik ve destek amacıyla geçtiğimiz ay STAR programının çağrısı yapılmıştı. Programa başvurular 8 Nisan'da başlayıp 20 Nisan tarihinde sona ermişti. Korona virüsle mücadeleye yönelik halen kamu kurumları tarafından desteklenmiş Ar-Ge projelerde görev almak isteyen ve bu ilgili projelerin yürütücülerinden kabul almış öğrenci ve araştırmacılar programa yoğun ilgi gösterdi.


209'u kadın araştırmacı


STAR burs programına yapılan başvuruların değerlendirme süreçleri tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; STAR programına 12 günde 70 farklı projeyle 340 öğrenci ve araştırmacı başvurdu. Covid-19 ile mücadeleye yönelik Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyen 118'i lisans, 85'i yüksek lisans, 70'i doktora öğrencisi ve 27'si doktora sonrası olmak üzere 300 araştırmacı destek almaya hak kazandı. 300 STAR bursiyerinin 209'unu kadın araştırmacılar oluşturdu.


6 bin TL'ye kadar burs


Bakanlık açıklamasına göre; Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni nesil dezenfektanlar, koruyucu kıyafetler, tanı kitleri, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar, ilaç, aşı, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları konularında çalışmalar yapılan projelerde görev almak üzere başvuru yapan öğrencilerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Kamu destekli Ar-Ge projelerinde görev alan lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin TL'ye kadar aylık burs verilecek.


"Kayıtsız kalmadık"


Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na yapılan başvuruların değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını sosyal medya hesabından duyuran Bakan Varank, "Güzel bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz ay Covid-19 ile ilgili sanal ortamda bir konferans düzenledik. Aşı ve ilaç geliştirme alanında TÜBİTAK'ın liderlik ettiği araştırmaları bizzat bu işi yürüten kıymetli hocalarımızdan dinledik. Konferans esnasında genç araştırmacılardan, öğrencilerden bu çalışmalara dahil olmak istediklerine ilişkin pek çok mesaj geldi. Elbette bu taleplere kayıtsız kalmadık. Hemen harekete geçerek yeni bir burs programı tasarladık" açıklamasını yaptı.


"Önünüzde asla engel olmayacak"


Araştırmacılara güvendiklerini kaydeden Bakan Varank, "Şunu bir kez daha yürekten ifade etmek istiyorum; biz tüm araştırmacılarımıza güveniyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağız. Önünüzde hiçbir engel yok, bundan sonra da asla olmayacak. Bu küresel tehdide karşı hep birlikte başarmakta kararlıyız. 'Milli Teknoloji Hamlesi' yolunda sizlerden de aldığımız güçle emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 10:56 Kaynak: İHA


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