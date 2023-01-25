Bakan Varank duyurdu! Uzaya gidecek Türklerin isimleri belli oldu - Son Dakika
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Bakan Varank duyurdu! Uzaya gidecek Türklerin isimleri belli oldu

25.01.2023 15:52

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek olan Türk adayların belli olduğunu ve bu isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda açıklayacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek adayların belli olduğunu söyledi. Bakan Varank yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu isimleri açıklayacağını söyledi.

"CİDDİ PSİKOLOJİK TESTLERİ BERABER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Varank şu ifadeleri kullandı; "Yakın zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılında bir Türk vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Orada bilimsel deneyler bu arkadaşımız gerçekleştirecek. Bu Türk uzay yolcularının seçiminde sağlık bilimleri üniversitesinin ciddi katkıları oldu. Uzay ve havacılık alanında ciddi psikolojik testleri beraber gerçekleştirdik."

"ADAYLARIMIZ ASLINDA BELLİ"

Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti; "Adaylarımız aslında belli, yakın zamanda da inşallah sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla bu isimleri paylaşmış olacak. Türkiye 100. Yılında bir vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna gönderecek. Bir Türk vatandaşı ay yıldızlı al bayrağımızı uluslararası uzay istasyonunda en güzel şekilde temsil edecek."

YORUMLAR (11)
  • TC Selçuk Okumuş: vallahi bende yazılacaktımda kilodan kaybederim idiye yazılmadım.şaka bir yana gecikmiş olsakta bu onura sahip olacak kişi yada kişileri şimdiden tebrik ederim.uzay kapısı açıldımı birdaha kapanmaz artık geleceği bizler çizeceğiz ALLAH'ın izniyle. Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
  • suna genç: unlike yapan 6 kişi bu ülkede güzel olan ne varsa istemiyorlar 0 0 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

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