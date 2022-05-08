Bakan Varank: Eğlence sektöründe de firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank: Eğlence sektöründe de firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz

08.05.2022 16:36

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Önümüzdeki dönemde katma değerli her alanda olduğu gibi eğlence sektöründe de firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Önümüzdeki dönemde katma değerli her alanda olduğu gibi eğlence sektöründe de firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Varank, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde su parkları üretimi yapan Polin Waterparks'ı ziyaret etti. Burada Bakan Varank'a Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ile birlikte Polin Group Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, Grup CEO'su Başar Pakiş ve firma yetkilileri eşlik etti. Şirketin çalışmalarına ilişkin bilgi alan Bakan Varank, burada geliştirilen ürünleri yerinde inceledi. Şirketin alanında dünyanın en iyisi olduğunu kaydeden Bakan Varank, firmanın, özellikle Turquality destekleriyle yurt dışında ciddi işler yaptığını söyledi.

'EĞLENCE SEKTÖRÜNDE DE FİRMALARIMIZI DESTEKLEYECEĞİZ'

Bakan Varank, eğlence dünyasında su parklarına büyük bir talebin olduğuna dikkati çekerek "Hem bu pazarın büyüklüğü hem de Türkiye'den bir firmanın böyle güçlü bir markayla pazarda yer tutmuş olması bizim açımızdan çok değerli. Polin Group su parkı alanında dünyanın bir numarası. Türkiye'nin verdiği desteklerle özellikle Turquality destekleriyle yurt dışında ciddi işler yapıyor. Burayı ziyaret etmiş ve standartları yüksek bir tesisi görmüş olmaktan memnun oldum. Önümüzdeki dönemde katma değerli her alanda olduğu gibi eğlence sektöründe de firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Varank: Eğlence sektöründe de firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz
Bakan Varank: Eğlence sektöründe de firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz
Bakan Varank: Eğlence sektöründe de firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz
Bakan Varank: Eğlence sektöründe de firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz

YORUMLAR
500
TEM'de 6 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı TEM'de 6 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı Son Dakika | Kulübe yangını binaya da sıçradı Son Dakika | Kulübe yangını binaya da sıçradı

Mustafa Varank, Dilovası, Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: Eğlence sektöründe de firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Annesini trafik kazasında kaybeden Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı
16:37 Putin eski Sovyet ülkelerine mesaj gönderdi: Ortak amacımız Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir
16:08 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu net tarihi verdi: Şampiyonluk kupamıza 15 Mayıs'ta kavuşacağız
16:06 Ağıla giren kurt sürüsü 200'e yakın küçükbaş hayvanı öldürdü
16:03 Memur-Sen'den yoksulluk araştırması: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 263 lira, yoksulluk sınırı ise 14 bin 534 lira
16:01 AK Partili belediye başkanından "alkol" açıklaması: Özgür bir ülkede yaşıyoruz
15:52 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Suriyelilerin ülkelerine dönüş projesi masaya yatırılacak
14:39 Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
14:59 Mehmetçik'i bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalışan terör örgütü PKK'ya geçit verilmedi
14:48 Şeyma Subaşı'ndan olay yaratan hareket! Bikinisinin altını hafifçe indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 16:49:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Varank: Eğlence sektöründe de firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement