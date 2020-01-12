Bakan Varank: Ekonomide büyümenin güçlendiği yoldayız (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank: Ekonomide büyümenin güçlendiği yoldayız (3) - Son Dakika

Bakan Varank: Ekonomide büyümenin güçlendiği yoldayız (3)

6 saat önce

ZİGANA TÜNELİ PROJESİNİ İNCELEDİSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İş Geliştirme Merkezi'nin (İŞGEM) açılış töreninin ardından, Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise...

Bakan Varank: Ekonomide büyümenin güçlendiği yoldayız (3), System.String[]

ZİGANA TÜNELİ PROJESİNİ İNCELEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İş Geliştirme Merkezi'nin (İŞGEM) açılış töreninin ardından, Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından proje çalışmalarına ilişin bili paylaşan Bakan Varank, Zigana Tüneli'nin çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Bakan Varank, "Burası çok önemli bir yatırım. 14,5 kilometre uzunluğunda, çift gidiş, çift geliş iki tüpten oluşacak. Gümüşhane ile Trabzon'u bağlayacak çok önemli bir proje. Sadece 30 dakikalık yolu 10 dakikaya indirmekle kalmayacak, aynı zamanda 'kuzey-güney aksi' dediğimiz Türkiye'de çok önemli bir bağlantı yolunun en önemli noktalarından bir tanesi. Burası sadece bir tünel değil. Gerek havalandırma tünelleri şaftlarla ilgili, gerekse kaplamalarla ilgili çok önemli teknolojinin kullanıldığı, Türkiye'de özellikle ulaşım alanında büyük faydalar getirecek bir tünel. Biran önce buranın hizmete açılmasını ve vatandaşlarımızın gerek yük, gerek insan taşımacılığında burayı kolay bir şekilde kullanmasını istiyoruz. Arkadaşlarımız 3 vardiya halinde ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Buralar oldukça zor coğrafyalar. İnşallah tünel bittiğinde vatandaşlarımıza büyük bir hizmet olmuş olacak" dedi.


Doğu Karadeniz Bölgesi, İpek Yolu, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:15 Kaynak: DHA
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