Bakan Varank: Ekonomide büyümenin güçlendiği yoldayız (3) - Son Dakika

ZİGANA TÜNELİ PROJESİNİ İNCELEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İş Geliştirme Merkezi'nin (İŞGEM) açılış töreninin ardından, Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.