Bakan Varank, Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira... - Son Dakika

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Bakan Varank, Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira...
14 dakika önce
Bakan Varank, Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:54 Kaynak: AA
Bakan Varank, Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini belirtti.
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