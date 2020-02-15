Bakan Varank, Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank, Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira... - Son Dakika

Bakan Varank, Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira...

14 dakika önce

Bakan Varank, Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini belirtti.

Bakan Varank, Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira..., System.String[]

Bakan Varank, Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini belirtti.

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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