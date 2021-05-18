Bakan Varank: Elektrikli araçlara şarj altyapısı için yol haritamızı hazırladık - Son Dakika

Bakan Varank: Elektrikli araçlara şarj altyapısı için yol haritamızı hazırladık

18.05.2021 10:31
Bakan Varank: Elektrikli araçlara şarj altyapısı için yol haritamızı hazırladık, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İlk yerli araç üretim bandından indiğinde, şarj altyapımız ülke genelinde elektrikli araç kullanımını destekler seviyede olacak.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İlk yerli araç üretim bandından indiğinde, şarj altyapımız ülke genelinde elektrikli araç kullanımını destekler seviyede olacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere elektrikli araçların gelişimi için kritik öneme sahip şarj altyapısını inşa etmek üzere kapsamlı bir yol haritası hazırladık" dedi.

Bakan Varank, Türk Standardları Enstitüsü'nce (TSE) yayımlanan 'Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri-Temel Terimler ve Tanımlar' standardı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Varank, elektrikli araç satışlarının son yıllarda küresel seviyede hızla arttığını, gelecek yıllarda daha fazla elektrikli aracın günlük hayatta kullanılacağını belirtti. Varank, "Öngörülerimize göre 2030 yılına kadar 2 milyonun üzerinde elektrikli araç yollarda olacak. Bunun önemli bir kısmını hiç şüphesiz TOGG oluşturacak. Bu kapasiteye hizmet verecek 200 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacak. Bu bakımdan, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlarla birlikte şarj altyapısı da çok hızlı bir şekilde büyüyecek. Türkiye'nin Otomobili belirlenen takvim doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak diğer ilgili bakanlıklarla birlikte gerekli altyapı hazırlıklarını yapıyoruz. İlk yerli araç üretim bandından indiğinde, şarj altyapımız ülke genelinde elektrikli araç kullanımını destekler seviyede olacak" dedi.

'BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'Bakan Varank, TOGG başta olmak üzere elektrikli araçların gelişimi için kritik öneme sahip şarj altyapısını inşa etmek üzere kapsamlı yol haritası hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Şarj ekosistemini kısa zamanda olgunlaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımları belirlemiş durumdayız. TSE tarafından yayınlanan bu standart da bu çalışmaların zeminini ve ilk adımını teşkil ediyor. Kısa sürede tüm Türkiye'de yaygınlaşacak ve önemli bir büyüklüğe ulaşacak şarj sektörünün iyi işleyen bir piyasaya sistemine sahip olması vazgeçilmez bir husus. Güvenlik, kullanıcı hakları, rekabet ortamı gibi hususlar açısından, oluşturulacak standartlar ve mevzuat altyapısı büyük önem taşıyor. Şu an yürüyen bir mevzuat ve şarj istasyonlarına yönelik bir standart hazırlığı daha bulunuyor. Sonrasında ise ilgili diğer düzenlemeler yapılacak. Şu an hazırlanmış olan bu standart diğer düzenlemelerin altlığı ve habercisi olması bakımından önemli bir adım. Bu standart aynı zamanda mevzuat düzenlemeleri ve uygunluk değerlendirmelerine katkı sağlayacak. Elektrikli araç ekosisteminin hızlı bir biçimde gelişmesine yardımcı olacak. Tüm paydaşların aynı dili kullanmaları sağlanarak teknik düzenlemelerde ortak bir dil inşa edilecek. Kısaca standardın yaygın kullanımı ile tarafların iletişimi kolaylaşacak."

Bakan Varank: Elektrikli araçlara şarj altyapısı için yol haritamızı hazırladık
Bakan Varank: Elektrikli araçlara şarj altyapısı için yol haritamızı hazırladık

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Yol Haritası, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: Elektrikli araçlara şarj altyapısı için yol haritamızı hazırladık - Son Dakika Ekonomi


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